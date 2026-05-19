Firma ist Premiumpartner: Warum Martin Herrenknecht nicht mit „seinem“ SC Freiburg nach Istanbul reist

Der Schwanauer Unternehmer ist großer SC Freiburg-Fan. Beim größten Spiel der Vereinsgeschichte wäre er gerne dabei gewesen – doch er verzichtet.

Nicht nur seine Firma ist Premiumpartner des Vereins, auch Martin Herrenknecht selbst ist großer SC-Freiburg-Fan. „Das Rückspiel gegen Braga habe ich natürlich live im Stadion verfolgt. Die frühe rote Karte für Braga, der Doppelpack von Kübler, der Knaller von Manzambi und das 1:3 kurz vor Schluss – ein Wahnsinnsspiel“, sagt der Schwanauer Unternehmer auf Anfrage unserer Redaktion.

„Als dann nach dem Abpfiff die Fans den Platz gestürmt haben, war das Gänsehaut pur, einfach unvergesslich.“ Die Mannschaft habe mit dem Einzug ins Europa-League-Finale Historisches geleistet. In Istanbul wäre er natürlich gerne dabei.

„Ich bin diese Woche allerdings beruflich beim World Tunnel Congress in Kanada – und Arbeit geht bei mir immer vor.“ Aston Villa sei ein gestandener Premier League-Club, das werde „noch einmal eine echte Challenge“, sagt er zu den Chancen seines Vereins.

Warum der SC Freiburg trotzdem gewinnt? „Weil unsere Jungs nicht nur richtig gut kicken können, sondern weil sich in diesem Team jeder auf den Nebenmann verlassen kann – ohne Wenn und Aber. Und darauf kommt es an.“