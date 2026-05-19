Firma ist Premiumpartner: Warum Martin Herrenknecht nicht mit „seinem“ SC Freiburg nach Istanbul reist

Der Schwanauer Unternehmer ist großer SC Freiburg-Fan. Beim größten Spiel der Vereinsgeschichte wäre er gerne dabei gewesen – doch er verzichtet.
Nicht nur seine Firma ist Premiumpartner des Vereins, auch Martin Herrenknecht selbst ist großer SC-Freiburg-Fan. „Das Rückspiel gegen Braga habe ich natürlich live im Stadion verfolgt. Die frühe rote Karte für Braga, der Doppelpack von Kübler, der Knaller von Manzambi und das 1:3 kurz vor Schluss – ein Wahnsinnsspiel“, sagt der Schwanauer Unternehmer auf Anfrage unserer Redaktion.