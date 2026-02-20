Firma aus Glatten: Preisverleihung mit Christian Wulff – Woodward L’Orange ist „TOP 100 Innovator“

Die Woodward L’Orange GmbH aus Glatten erhält die Auszeichnung „TOP 100 Innovator 2026“. Die Preisverleihung mit Christian Wulff findet im Juni statt.
Die Woodward L’Orange GmbH aus Glatten ist mit dem TOP 100-Siegel 2026 ausgezeichnet worden und gehört damit offiziell zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. In einem wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahren mit mehr als 100 Prüfkriterien überzeugte das Unternehmen durch seine konsequente Innovationsorientierung, wie es in einer Pressemitteilung heißt.