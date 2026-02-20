Firma aus Glatten: Preisverleihung mit Christian Wulff – Woodward L’Orange ist „TOP 100 Innovator“

Die Woodward L’Orange GmbH aus Glatten erhält die Auszeichnung „TOP 100 Innovator 2026“. Die Preisverleihung mit Christian Wulff findet im Juni statt.

Die Woodward L’Orange GmbH aus Glatten ist mit dem TOP 100-Siegel 2026 ausgezeichnet worden und gehört damit offiziell zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. In einem wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahren mit mehr als 100 Prüfkriterien überzeugte das Unternehmen durch seine konsequente Innovationsorientierung, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die feierliche Preisverleihung findet am 26. Juni im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Heidelberg statt. Mentor des Wettbewerbs ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff.

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende Analyse des Innovationsmanagements durch den Innovationsforscher Nikolaus Franke und sein Team. Bewertet wurden unter anderem innovationsfördernde Führungsstrukturen, ein starkes Innovationsklima, effiziente Prozesse und Organisation, eine ausgeprägte Außenorientierung sowie der messbare Innovationserfolg.

Weltweit führender Hersteller

Woodward L’Orange zählt seit mehr als 90 Jahren zu den weltweit führenden Herstellern von Einspritzsystemen für Großdieselmotoren. Mit Standorten in Stuttgart, Glatten, Wolfratshausen und Rellingen sowie Niederlassungen in China und den USA beschäftigt Woodward L’Orange weltweit mehr als 1200 Mitarbeiter. Als Teil von Woodward Inc. entwickelt das Unternehmen zukunftsweisende Technologien für Motoren im Leistungsbereich von 1000 bis 80 000 Kilowatt und ist ein gefragter Partner für Anwendungen in der Schifffahrt, Energieerzeugung, Bahntechnik sowie im schweren Off-Highway-Sektor.

Auszeichnung als Bestätigung

„Innovation ist für uns kein Schlagwort, sondern ein zentraler Teil unserer Identität,“ erklärt Steffen Dölker, Geschäftsführer der Woodward L’Orange GmbH. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, Einspritzsysteme effizienter, sauberer und zukunftsfähiger zu machen – für heutige und kommende Generationen von Antrieben. Dass wir nun zu den TOP 100 Innovatoren zählen, bestätigt unsere konsequente Entwicklungsarbeit.“

„Der TOP 100 Innovationspreis ist für uns Ansporn, unseren Weg mit voller Kraft weiterzugehen – gemeinsam mit unseren Teams, Partnern und Kunden weltweit,“ ergänzt Ralph Wilding, General Manager Werk Glatten.