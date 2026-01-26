Finanzen in Geislingen: Unfaire Finanzierung der Kommunen

In der Sonnenstadt sieht es zahlentechnisch nicht sonderlich erheiternd aus. Dem Gemeinderat von Geislingen wurde der Haushalt präsentiert.
Die Einbringung des Haushaltsplans stand in der jüngsten Sitzung des Geislinger Gemeinderats an. „2026 wird uns fordern“, sagte Bürgermeister Oliver Schmid eingangs seiner Haushaltsrede. Die Verwaltung verstehe das knappe Budget als Chance, Prioritäten zu setzen. „Unsere Herausforderungen liegen nicht in einmaligen Investitionslücken, sondern in dauerhaft unterfinanzierten Pflichtaufgaben, in steigenden Sozialausgaben des von uns mitfinanzierten Zollernalbkreises, in immer neuen gesetzlichen Vorgaben ohne ausreichende Gegenfinanzierung und in einer kommunalen Finanzarchitektur, die seit Jahren aus dem Gleichgewicht geraten ist. Sondervermögen lindern Symptome, aber sie ersetzen keine verlässliche, nachhaltige und faire Finanzierung der kommunalen Ebene.“