Energiehof Weitenau in Eutingen CDU fordert Vollgas für die Energiewende

Der Energiehof Weitenau in Eutingen gilt als Vorreiter in der Biogasproduktion. Dort gab es ein Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus Mack über Hürden durch die Bürokratie. Mack: „Landwirtschaft und Nachhaltigkeit können Hand in Hand gehen.“