Feuerwehrhaus geht in Flammen auf : Brandstiftung in Brittheim? Diese Maßnahmen wurden ergriffen

Anfang 2026 ging das Feuerwehrhaus in Brittheim in Flammen auf. Rosenfelds Feuerwehrkommandant Günter Kopf erklärt, welche Schutzmaßnahmen seitdem ergriffen wurden.
Am allerersten Wochenende des Jahres 2026 ereignete sich in Brittheim ein äußerst außergewöhnlicher Vorfall: Das Feuerwehrhaus ging in Flammen auf. „Gegen 1 Uhr stand der Aufenthaltsraum des Gebäudes in der Rathausstraße in Flammen und löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus“, hieß es in der Pressemitteilung der Polizei.