Feuerwehreinsatz: Röstanlage im Ebinger Kaffeewerk brennt

In der Kaffeerösterei der Lebenshilfe Zollernalb ist ein Brand ausgebrochen, der dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Am Montagnachmittag gegen 14.55 Uhr wurde die Feuerwehr Albstadt zu einem Brand in einer Kaffeerösterei in der Kientenstraße in Ebingen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gegen 15 Uhr waren bereits alle Mitarbeiter und Besucher der inklusiven Kaffeerösterei der Lebenshilfe Zollernalb aus dem Gebäude geflüchtet. Gemeldet war laut Einsatzleiter Thomas Daus ein Kaminbrand. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es wohl in einer der Röstanlagen zu brennen begann.

Der Brand konnte schnell eingedämmt werden, sodass ein größerer Schaden verhindert wurde. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und die Anlage mit der Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft, um ein Wiederaufflammen auszuschließen.

Schokoriegel für Einsatzkräfte

Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte des Löschzugs Ebingen sowie die Polizei und ein Ehrenamtlicher Rettungswagen (EA-RTW) des DRK Tailfingen zur Absicherung. Verletzt wurde niemand.

Während der Nachkontrolle sorgten die Mitarbeiter der Rösterei auf charmante Weise für die Verpflegung der Einsatzkräfte – mit Schokoriegeln und einem Dankeschön für den schnellen Einsatz.

Die Röstanlage bleibt vorerst außer Betrieb, bis eine technische Überprüfung abgeschlossen ist.