Feuerwehreinsatz: Röstanlage im Ebinger Kaffeewerk brennt

In der Kaffeerösterei der Lebenshilfe Zollernalb ist ein Brand ausgebrochen, der dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.
Am Montagnachmittag gegen 14.55 Uhr wurde die Feuerwehr Albstadt zu einem Brand in einer Kaffeerösterei in der Kientenstraße in Ebingen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gegen 15 Uhr waren bereits alle Mitarbeiter und Besucher der inklusiven Kaffeerösterei der Lebenshilfe Zollernalb aus dem Gebäude geflüchtet. Gemeldet war laut Einsatzleiter Thomas Daus ein Kaminbrand. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es wohl in einer der Röstanlagen zu brennen begann.