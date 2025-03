Aufgrund eines Alarms im Kirchbergtunnel waren am Mittwoch gegen 5.30 Uhr die Feuerwehren Schiltach, Schenkenzell und Wolfach in Schiltach im Einsatz.

Rauchmeldealarm im Schiltacher Kirchbergtunnel: Die Schranken an den Einfahrten aus Richtung Wolfach und Schramberg auf der Bundesstraße 294 schließen sich, der Verkehr wird per Ampelschaltung durch die Stadt Schiltach geleitet.

Doch am heutigen Morgen ging das so nicht. Aufgrund des anstehenden Josefsmarkts in der Schramberger Straße war die Zufahrt bereits am Dienstagabend abgesperrt worden, damit die Markthändler am Morgen aufbauen können.

Für ortskundige Autofahrer eigentlich eine einfache Sache: Anstelle in Richtung Schramberger Straße in Schiltach einzubiegen einfach durch den benachbarten Schlossbergtunnel fahren und dann über die Hauptstraße durch Schiltach die Umleitung nehmen.

Lastwagen steht vor Sperre

Doch trotz Sperrschild in Richtung Schramberger Straße gab es Auto- und auch Lastwagenfahrer, die versuchten, durch die gesperrte Schramberger Straße zu gelangen – was besonders auch bei einem Lastwagen ein größeres Wendemanöver zur Folge hatte, wie Schiltachs Feuerwehrkommandant Markus Fehrenbacher berichtete.

Besprechung in der Leitwarte im Schiltacher Tunnelbetriebsgebäude: Tunnelwart Helmut Fauter, Schiltachs Feuerwehrkommandant Markus Fehrenbacher und Einsatzleiter Lucas Richter. Foto: Wegner

Im Tunnel selbst hatte zwar der Melder ausgelöst, ein Rauch war bei der Kameraerkundung nicht zu erkennen, deswegen waren „nur“ die Feuerwehr Schiltach und jeweils eine Staffel aus Schenkenzell und Wolfach ausgerückt. Vor Ort hatte schließlich die Erkundung durch die Feuerwehr Schiltach auch keinen sichtbaren Grund für die Auslösung ergeben, nach einer knappen Stunde konnte gegen 6.30 Uhr der Einsatz beendet werden, so der Einsatzleiter der Feuerwehr und stellvertretende Kommandant, Lucas Richter.

Sperrung durch die Stadt aufgehoben

Zwischendurch hatte die Polizei dafür gesorgt, dass die gesperrte Umleitungsstrecke in der Schramberger Straße genutzt werden konnte, indem sie die Absperrungen entfernt hatte – diese wurden später vom Bauhof wieder angebracht, damit auch der Josefsmarkt, einer der Schiltacher Traditionsmärkte ungestört stattfinden konnte.