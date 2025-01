Mülltonne setzt beinahe Auto in Brand

Feuerwehreinsatz in Onstmettingen

3 Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag zu einem Brand in Onstmettingen gerufen. Foto: Jannik Nölke

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Brand in Onstmettingen ausgerückt. Eine brennende Mülltonne war der Grund für den Einsatz.









Link kopiert



Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses in der Onstmettinger Hauptstraße am Sonntagabend. Um 18.45 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung ein, dass an dem besagten Gebäude ein Fahrzeug stehe, das brenne.