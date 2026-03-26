Feuerwehreinsatz in Albstadt: Auto stürzt Böschung hinunter, Fahrer flüchtet

Die Feuerwehr war am späten Mittwochabend zwischen den Albstädter Stadtteilen Truchtelfingen und Ebingen im Einsatz. Zu Fuß, mitten in einem Waldstück.
Ein spektakulärer Einsatz mitten im Wald hat die Feuerwehr am Dienstagabend gefordert. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Asyl- und Obdachlosenunterkunft in der Truchtelfinger Straße alarmiert. Doch der eigentliche Einsatzort lag deutlich abseits: Ein Spaziergänger erwartete Feuerwehr und Polizei in einer Kurve unterhalb des Gebäudes – mit einer ungewöhnlichen Meldung.