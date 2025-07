Ein bedeutender Erfolg für die Feuerwehr Zimmern ob Rottweil: Vier Gruppen der Einsatzabteilungen Zimmern, Horgen, Flözlingen und Stetten legten bei Sommerwetter in Dornhan-Leinstetten das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber mit Bravour ab.

Nach drei Monaten intensiver Vorbereitung zeigten die 24 Feuerwehrangehörigen beeindruckendes Können und Teamgeist. Bereits um 5 Uhr startete die Mannschaft am Gerätehaus in Stetten. Tags zuvor war das Löschfahrzeug LF 8/6 der Abteilung Stetten noch einmal auf Hochglanz poliert und die Einsatzkleidung überprüft worden – äußere Ordnung als Spiegel der inneren Disziplin.

Die Leistungsprüfung in Silber umfasst zwei praxisnahe Prüfungsteile: Einen Löschangriff mit Wasserentnahme aus offenem Gewässer sowie einen technischen Hilfeleistungseinsatz, bei dem ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person simuliert wird. In beiden Szenarien kommt es auf perfektes Zusammenspiel, schnelle und sichere Handgriffe sowie genaue Einhaltung der Zeitvorgaben an – unter Beobachtung und Bewertung durch ein strenges Schiedsrichterteam.

Präzision und Disziplin

Trainiert wurde über Wochen hinweg zweimal pro Woche, jeweils donnerstags und sonntags, auf dem Festplatz in Stetten. Die Gruppenführer Manuel Wodzisz, Matthias Seelinger-Bick und Marco Mager führten ihre Teams mit hoher fachlicher Kompetenz und einem klaren Anspruch an Präzision und Disziplin, was sich am Tag der Prüfung auszahlen sollte.

Die intensive Vorbereitung ging dabei über den normalen Übungsbetrieb hinaus und verlangte von allen Teilnehmern ein zusätzliches Maß an Engagement.

Eingespielte Abläufe

„Die Leistungsübungen orientieren sich an realistischen Einsatzszenarien und sind für uns eine ideale Möglichkeit, das taktische Vorgehen und die Handgriffe in Extremsituationen weiter zu festigen“, so einer der Gruppenführer. Gerade in der Silber-Stufe, bei der auch Zeitvorgaben und Fehlerbewertung strenger ausfallen als noch beim Bronzeabzeichen, wird deutlich, wie wichtig eingespielte Abläufe sind.

Die starken 24

Die erfolgreichen Leistungen machen Mut und Lust auf mehr – das Ziel für 2026 ist klar: das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold.

Das Leistungsabzeichen in Silber haben erfolgreich abgelegt: Abteilung Zimmern Gruppenführer Marco Mager, Florian Burkard, Rebecca Deckart, Janick Keufer, Jan Rosenberg, Lukas Rothweiler und Domenic Stenzel; aus der Abteilung Horgen Marius Eberlein und Simon Eberlein; aus der Abteilung Flözlingen Gruppenführer Matthias Seelinger-Bick, Harald Schondelmaier, Christoph Flaig, Mariella Haas, Yannick Haas und Markus Mauch; aus der Abteilung Stetten Gruppenführer Manuel Wodzisz, Jan Deschensky, Dustin Hils, Benjamin Jauch, Sebastian Jauch, Leon Rall, Jan Sakautzky, Josua Skorsetz und Sebastian Woelke.