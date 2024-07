Feuerwehr Wart: Partymusik und Schauübung locken die Besucher

1 Nicht nur Kinder hatten ihren Spaß auf der Spielstraße. Foto: Manfred Köncke

Spiel ohne Grenzen auf der Festwiese, eine Schauübung vor dem Backhaus, Partymusik im 1000-Personen-Zelt: Beim Jubiläumsfest der Feuerwehrabteilung Wart wimmelte es von Menschen.









Nach dem Festakt am Freitag stand an den folgenden beiden Tagen das Vergnügen im Mittelpunkt. Beim Gastspiel der drei „Lausbuba“ im Stil einer bayerischen Oktoberfestband herrschten am Samstagabend eine Mordsgaudi und Bombenstimmung. Zu bekannten Schlagern sangen die Besucher im Zelt kräftig mit, man hakte sich beim Sitznachbarn unter und schunkelte ausgelassen.