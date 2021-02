Feuerwehr Nagold Üben in Pandemiezeiten

Ein weiterer Punkt betrifft den Einsatzablauf. Die Feuerwehr arbeitet immer im Team. Man muss seine Kameraden kennen, wissen, wo die Stärken liegen. "Man muss sich als Team kennen. Das Zusammenspiel in der Gruppe muss deshalb genauso trainiert werden wie der Ablauf bestimmter Einsatzarten, wie ein Brand in einem Zug oder in einem Hochhaus", erklärt Markus Fritsch Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Calw.

"Die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis üben für die Sicherheit der Bürger auch in der Pandemie weiter. Allerdings unter strengen Hygieneregeln und in möglichst kleinen und fest eingeteilten Gruppen. Zur klaren Nachverfolgung werden Anwesenheitslisten geführt. Nachbesprechungen im Anschluss an Übungen finden aus diesem Grund zum Beispiel möglichst im Freien oder in den Fahrzeughallen statt", so der Feuerwehrpressesprecher.

Auch bei Einsätzen läuft unter Pandemiebedingungen einiges anders: Alle Feuerwehrkräfte tragen sowohl im Fahrzeug als auch bei den Einsätzen und Übungen, bei denen der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, eine entsprechende FFP-2-Maske beziehungsweise eine OP-Maske. Nach den Einsätzen und Übungen müssen alle benutzten Gerätschaften und Kontaktflächen von den Fahrzeugen gereinigt und desinfiziert werden, was noch einmal einiges an Zeit in Anspruch nimmt.

"Mit all diesen Maßnahmen und dem strengen Hygienekonzept ist auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen der Schutz der Bevölkerung gewährleistet. Damit leisten die Feuerwehren im Kreis eine hervorragende Arbeit", ist Kommandant Thomas Reiff überzeugt.