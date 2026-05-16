Personen kamen laut Einsatzbericht der Lörracher Feuerwehr nicht zu Schaden.

Die Lörracher Feuerwehr ist am heutigen Samstag kurz vor 6 Uhr morgens zu einem Pkw-Brand auf der B 317 bei Haagen gerufen worden.

Beim Eintreffen der Wehr stand das Fahrzeug in Vollbrand Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Wagen lichterloh. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen.

Für die Dauer der Maßnahme musste die Bundesstraße 317 von der Polizei voll gesperrt werden.

Personen kamen laut Einsatzbericht der Lörracher Feuerwehr nicht zu Schaden.

Der Wagen stand in Vollbrand. Foto: Feuerwehr Lörrach

Vor Ort waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr sowie die Einsatzkräfte der Polizei.