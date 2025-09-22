Feuerwehr in Wessingen: Einsatzleiter berichtet – „Brandstellen keimten immer wieder auf“

Nach dem Brand eines Doppelhauses in Wessingen dauerten die Nachlöscharbeiten bis in die Nacht an. Einsatzleiter Marc Mayer berichtet über die Herausforderungen für die Feuerwehr.
Es war ein langer und anstrengender Sonntagabend für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Kurz nach 18 Uhr brach ein Brand in der Garage eines Doppelhauses in der Straße Steig in Wessingen aus. Marc Mayer, Einsatzleiter und Kommandant der Bisinger Feuerwehr, berichtet am Montagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion: „Als wir ankamen, stand ein Gebäudeteil bereits in Vollbrand.“ Die Feuerwehr hatte mit einer enormen Hitzeentwicklung zu kämpfen.