Feuerwehr in Steinen: Zustimmung für Feuerwehrmann Philipp Reimann

Reimann wurde in der außerordentlichen Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Steinen am 11. Juli mit 106 Stimmen in diese Position gewählt.

Er ist 37 Jahre alt und hat zwei Kinder. Reimann arbeitet als Werkfeuerwehrmann bei Evonik in Rheinfelden und hat eine Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst absolviert. Sein Vorgänger, Michael Lauer, war vom Posten zurückgetreten.

Stephan Mohr (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) dankte dem stellvertretenden Kommandanten Lauer für seine Arbeit. „Er hat einen hervorragenden Dienst gemacht. Ich bin mir sicher, Sie machen das genauso“, gab Mohr dem neuen stellvertretenden Kommandanten mit auf den Weg.

Alle Gemeinderäte stimmten dem Verwaltungsvorschlag zu, Vergleichsangebote über gebrauchte Mannschaftstransportwagen (MTW), nicht älter als vier Jahre, einzuholen. Die Gemeinde Steinen beschafft für die Einsatzabteilung Endenburg einen gebrauchten MTW zum Preis von maximal 30 000 Euro.

Laut „Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr“ soll die erste Einheit mit neun Funktionen innerhalb von zehn Minuten den Einsatzort erreichen. Tagsüber rücken aus einer Einsatzabteilung sechs Feuerwehrangehörige aus. Die fehlenden drei Funktionen werden mit einem MTW nachgeführt. Für den MTW in Endenburg stellte der stellvertretende Kreisbrandmeister einen Zuschuss nach der „Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen“ in Höhe von 5700 Euro in Aussicht. Die Feuerwehr will das Gebrauchtfahrzeug selber zu einem MTW umbauen, kündigte Kommandant Walter Bachmann an.