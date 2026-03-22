Feuerwehr in Steinen: Die Steinener Feuerwehr bekommt einen neuen Kommandanten

Dennis Kraut tritt die Nachfolge von Walter Bachmann an. Er übernimmt in Steinen eine Feuerwehr mit sieben Abteilungen und aktuell 226 aktiven Feuerwehrleuten.

Die Freiwillige Feuerwehr Steinen bekommt einen neuen hauptamtlichen Kommandanten.

Der 37-jährige Dennis Kraut wird die Stelle am 1. Juli von Walter Bachmann übernehmen und mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Steinen ziehen.

Kraut ist gelernter Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und hat bisher bei mehreren Werkfeuerwehren gearbeitet – am Flughafen Stuttgart, bei der Porsche AG und zuletzt bei der Maxauer Papierfabrik des Unternehmens Schwarz Produktion bei Karlsruhe, wo er als stellvertretender Leiter für 15 haupt- und 80 nebenberufliche Angehörige der Werkfeuerwehr verantwortlich war.

Bereits zum 1. April wird er für eine Einarbeitungszeit nach Steinen wechseln.

Unsere Empfehlung für Sie Bedarfsplan 2025 bis 2030 Feuerwehr in Steinen braucht schlüssige Struktur Kommandant Walter Bachmann hat im Gemeinderat Steinen den Feuerwehrbedarfsplan 2025 bis 2030 vorgestellt.

Ein paar Dinge gebe es schon, die beim Übergang von der freien Wirtschaft in die Verwaltung zu beachten seien, erklärt dazu der scheidende Kommandant.

Viele rechtliche Vorgaben

Denn es sind vor allem auch die vielen rechtlichen Vorgaben, die einen hauptamtlichen Kommandanten erforderlich machen. Auch Bachmann war hauptamtlich angestellt.

Nach gut zehn Jahren in diesem Amt wird er Ende Juni mit 65 Jahren in die Altersabteilung wechseln – nach insgesamt 48 Berufsjahren durchaus auch gerne, wie er sagt.

Kraut übernimmt in Steinen eine Feuerwehr mit sieben Abteilungen und aktuell 226 aktiven Feuerwehrleuten. Mit der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung kommt die Freiwillige Feuerwehr Steinen sogar auf 418 Mitglieder.

Größte Jugendfeuerwehr im Landkreis

Die Jugendfeuerwehr mit 114 Mitgliedern, darunter 34 Mädchen, ist die größte im Landkreis Lörrach.

Auch technisch ist die Steinener Feuerwehr gut ausgerüstet, wie beim Pressegespräch zu erfahren war.

Die 18 Einsatzfahrzeuge seien auf dem neuesten Stand und aktuell stünden auch keine Baumaßnahmen an, wie Bachmann berichtete. Die Ortsteile verfügten jeweils über eigene kleine Feuerwehrgerätehäuser, was vorerst auch so bleiben soll.

Rund 100 Einsätze im Jahr

Die Steinener Feuerwehrleute bewältigen etwa 100 Einsätze pro Jahr. Fürs erste wird Kraut der einzige hauptamtliche Feuerwehrangehörige bleiben. Perspektivisch wird allerdings über eine 50-Prozent-Stelle für einen Gerätewart nachgedacht.

Weitere Angehörige der Feuerwehr, wie der erste und zweite Stellvertreter des Kommandanten, Philipp Reimann und Dietmar Klande, erhalten lediglich eine Aufwandsentschädigung.

Der Feuerwehrbedarfsplan wird im Jahr 2030 fortgeschrieben.

Es sei nicht auszuschließen, so Bachmann, dass die dezentrale Struktur der Feuerwehr dann auf den Prüfstand komme. Denn letztlich sei dies auch eine Frage des Personals.

Jeweils 27 Aktive würden auch in den Ortsteilen gebraucht, um den Betrieb dort aufrechterhalten zu können. Bei der Tagesbereitschaft ein wenig helfen würden die Doppelmitgliedschaften, also Angehörige der Feuerwehr sowohl in einem Ortsteil als auch im Zentralort.

Kommandant freut sich auf neue Aufgabe

Der designierte Kommandant freut sich auf seine neue Aufgabe und das Mehr an Verantwortung, das sie mit sich bringt.

Neben unsicheren Aussichten im Papiergewerbe war es auch die schöne südbadische Landschaft, die für ihn und seine Familie den Ausschlag für die Bewerbung gab. Bürgermeister Gunther Braun signalisierte, falls nötig bei der Wohnungssuche helfen zu wollen.

Braun sprach von einem breiten Bewerberfeld und führte dies auch auf Ort, Region und die lokale Feuerwehr zurück. Dies zeige, dass wir in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht haben, sagte er.

Ortsteile sollen sich selber helfen können

An der dezentralen Struktur der Feuerwehr würde er gerne festhalten, damit die Ortsteile in der Lage bleiben, sich in bestimmten Situationen, etwa bei großflächigen Stürmen, selbst zu helfen.

Auch sei die Jugendarbeit in den Ortsteilen stark mit der Feuerwehr verknüpft.

Auf die Feuerwehr Steinen als Nadelöhr im Landkreis sieht der Bürgermeister größere Aufgaben zukommen, nicht zuletzt durch die Nähe zum Zentralklinikum.

Zuständigkeit auch für Zentralklinikum

Zwar sei die Feuerwehr Lörrach für das Dreiland-Klinikum zuständig, ein zweiter Löschzug jedoch würde im Ernstfall aus Steinen angefordert werden.

Gerade auch für die Koordinierung mit der Kreisfeuerwehr mit Terminen am Vormittag sei ein hauptamtlicher Kommandant unabdinglich, sagte Braun.

Mehr interkommunale Zusammenarbeit

Ohnehin, so bestätigte Bachmann, werde interkommunal immer mehr zusammengearbeitet. Die Denke „Mein Feuer, dein Feuer“ gebe es so nicht mehr.