Feuerwehr in Lörrach-Haagen: Besonders drei Einsätze hielten die Feuerwehrleute auf Trab

Die Mannschaftsstärke der Feuerwehr in Haagen ist seit Jahren stabil. Trotzdem wünschte sich Kommandant Philipp Simon bei der Abteilungsversammlung neue Mitglieder.

Kommandant Simon dankte ihnen allen für ihren Einsatz und ihr Verantwortungsbewusstsein. Die Anforderungen an die Feuerwehr nähmen immer weiter zu, sagte er: Die Zahl der Einsätze steige seit Jahren. Außerdem würden die Anforderungen an Organisation, Dokumentation und verpflichtende Lehrgängen immer höher. Ohne die 16 hauptamtlichen Feuerwehrleute wäre die alles nicht mehr zu schaffen, sagte er unserer Zeitung.

Rückblick: Im Jahr 2025 rückte die Feuerwehrabteilung Haagen 73-mal aus: zu 33 Einsätzen in Haagen, zu 39 Einsätzen in Lörrach sowie einmal zur Überlandhilfe bei der Feuerwehr Wittlingen. 33-mal war die Abteilung Haagen zur Brandbekämpfung im Einsatz und 37-mal, um technische Hilfe zu leisten. Simon nannte drei besonders herausfordernde Einsätze: einen schweren Verkehrsunfall am Hasenloch mit fünf zerstörten Fahrzeugen, aber zum Glück ohne eingeklemmte Personen; einen Brand von mehreren Autos im Industriegebiet Haagen und den Großbrand in Stetten an Weihnachten, bei dem mehrere Wohnhäuser in Flammen standen und die Feuerwehr das Schlimmste verhindern konnte. Dort habe sich gezeigt, wie gut die Feuerwehrkräfte in Lörrach eingespielt seien, bilanzierte Simon.

Sein Stellvertreter Ralf Holzhüter berichtete über die zahlreichen Lehrgänge, Schulungen und Übungen der Feuerwehrleute aus Haagen im Jahr 2025. Doch es wurde auch gefeiert, etwa beim Quartierfest Lauffenmühle und beim 150-jährigen Bestehen der Hauinger Wehr.

Jugendarbeit: Jugendleiterin Jana Radtke berichtete von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr neben der Ausbildung: Der Nachwuchs halft beim Fasnachtsfeuer, beim Quartiersfest Lauffenmühle und beim Sommerfest der Haagener Wehr. Mit der Polizei zogen die Mädchen und Jungen einen Baum von der Straße und retteten eine Katze.

Abschied: Bei der Jahresversammlung verabschiedete sich Matthias Kaltenbach nach 38 Jahren Feuerwehrdienst in die Altersmannschaft. Für sein Engagement wurde er mit stehenden Ovationen und mit einem Geschenkkorb vom Oberbürgermeister gefeiert.

Grußwort: Der ehrenamtliche Einsatz der Feuerwehrleute sei ein absoluter Gewinn für die Gesellschaft, betonte Oberbürgermeister Jörg Lutz in seinem Grußwort. Auch wenn in Lörrach „die Kohle knapp sei“, habe die Ausstattung der Feuerwehr hohe Priorität. In Haagen habe am Vortag ein Termin stattgefunden wegen des Neubaus einer Kalthalle für das neue Löschfahrzeug, das 2027 kommen soll. Bekanntlich soll das Haagener Gerätehaus erweitert und ertüchtigt werden, weil die neue Feuerwache Nord frühestens im Jahr 2035 gebaut wird.

Gesamtkommandant Michael Ortlieb dankte der Haagener Wehr für die gute Zusammenarbeit, insbesondere beim Großbrand an Weihnachten. Er berichtete, dass die Feuerwehr ihre Kommunikation auf Digitaltechnik umgestellt habe mit einer Infoplattform für alle.

Ehrungen: Michael Müller (Silberne Ehrennadel der Stadt Lörrach für 20 Feuerwehrdienst), Carsten Figge (Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre, wird bei der Jahresversammlung der Gesamtwehr überreicht).

Aufnahme in den aktiven Dienst: Aaron Schade, Gabriel Frei, Manuela Schaurer, Dmytro Sheveilev, Antem Khomchyk.

Beförderungen: Dominik Grieshaber, Nova Scheurer (Feuerwehrmänner), Davide de Gesualdo (Hauptfeuerwehrmann), Joachim Schaurer (Oberlöschmeister)

Auf einen Blick

Mitglieder

Der Feuerwehr Haagen gehören aktuell 84 Frauen und Männer, Jungen und Mädchen an: 42 Personen im Einsatzdienst, 22 in der Altersmannschaft und 20 bei der Jugendwehr, wobei 2025 acht Kinder neu zur Feuerwehr kamen. Abteilungskommandant ist Philipp Simon.

Internet

www.feuerwehr-loerrach.de/abteilung-haagen