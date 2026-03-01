Feuerwehr in Lörrach-Haagen: Besonders drei Einsätze hielten die Feuerwehrleute auf Trab

Die Mannschaftsstärke der Feuerwehr in Haagen ist seit Jahren stabil. Trotzdem wünschte sich Kommandant Philipp Simon bei der Abteilungsversammlung neue Mitglieder.
Kommandant Simon dankte ihnen allen für ihren Einsatz und ihr Verantwortungsbewusstsein. Die Anforderungen an die Feuerwehr nähmen immer weiter zu, sagte er: Die Zahl der Einsätze steige seit Jahren. Außerdem würden die Anforderungen an Organisation, Dokumentation und verpflichtende Lehrgängen immer höher. Ohne die 16 hauptamtlichen Feuerwehrleute wäre die alles nicht mehr zu schaffen, sagte er unserer Zeitung.