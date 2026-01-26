Feuerwehr in Lörrach-Brombach: Großbrand bleibt in Erinnerung

Die Feuerwehrabteilung Lörrach-Brombach konnte bei ihrer Abteilungsversammlung eine beeindruckende Bilanz ziehen.
Die Abteilungsversammlung der Abteilung Brombach der Freiwilligen Feuerwehr Lörrach wurde zu einer regelrechten Demonstration der Einsatzbereitschaft und die Leistungsfähigkeit der Floriansjünger. Abteilungskommandant Sascha Vollet konnte berichten, dass die Mannschaftsstärke der Abteilung Brombach mit 47 aktiven Wehrangehörigen, darunter vier Frauen, gleichgeblieben sei. Die Jugendfeuerwehr zählt zum Jahresbeginn 19 Mitglieder, darunter sechs Mädchen. Und zur Altersmannschaft gehören 20 ehemalige Aktive.