Feuerwehr in Lörrach-Brombach: Großbrand bleibt in Erinnerung

Die Feuerwehrabteilung Lörrach-Brombach konnte bei ihrer Abteilungsversammlung eine beeindruckende Bilanz ziehen.

Die Abteilungsversammlung der Abteilung Brombach der Freiwilligen Feuerwehr Lörrach wurde zu einer regelrechten Demonstration der Einsatzbereitschaft und die Leistungsfähigkeit der Floriansjünger. Abteilungskommandant Sascha Vollet konnte berichten, dass die Mannschaftsstärke der Abteilung Brombach mit 47 aktiven Wehrangehörigen, darunter vier Frauen, gleichgeblieben sei. Die Jugendfeuerwehr zählt zum Jahresbeginn 19 Mitglieder, darunter sechs Mädchen. Und zur Altersmannschaft gehören 20 ehemalige Aktive.

Rückblick: Im abgelaufenen Jahr stiegen die Einsatzzahlen gegenüber dem Jahr 2024 erneut an. Zu Bränden und Explosionen musste die Wehr 32-mal ausrücken, eine Zunahme um elf Ereignisse. Darunter waren 14 Wohnungsbrände. Technische Hilfeleistung war 38-mal gefragt (vier mehr als 2024). Etwas geringer waren die Einsätze wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen (minus eins).

Vollet ging in seinem Bericht auch auf herausragende Einsätze ein. So musste im Februar ein von der Kreisstraße abgekommener Wagen aufwendig geborgen werden. Am 22. April galt es einen ausgedehnten Wohnungsbrand in der Schlichtergasse zu bekämpfen. Mehr kurios war die Rettung einer Entenfamilie am 26. April in der Franz-Ehret-Straße. Die größte Herausforderung sei unbestreitbar der Großbrand zu Weihnachten in der Waschhausgasse gewesen. Vollet dankte besonders den Arbeitgebern, die auch kurzfristig die Feuerwehrangehörigen für Einsätze freistellen würden.

Lehrgänge: Um die volle Einsatzbereitschaft der Kameraden zu sichern bedarf es einer ständigen Aus- und Weiterbildung. So hätten es im Berichtsjahr Lehrgänge zu Sprechfunk, Atemschutzgeräten, zum Truppführer und zum Drohneneinsatz gegeben.

Auch um das Dorfleben kümmert sich die Feuerwehr. So beaufsichtigt sie die Fasnachtsfeuer, stellt den Maibaum und beteiligt sich am Schlossgrabenfest sowie dem Weihnachtsmarkt. Daneben gibt es noch Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege.

Auch die Mitglieder der Altersmannschaft sind aktiv. So leisten sie Unterstützung beim Fasnachtsfeuer, helfen bei der „Dorfputzede“ oder starten eine Aufräumaktion im und um das Gerätehaus Brombach.

Die beiden Zugführer Jonas Thiel (Löschzug I) und Joachim Trombetta (Löschzug II) berichteten vom Programm der turnusmäßigen Übungen.

Jugendfeuerwehr: Die von Domenic Mix geleitete Jugendgruppe war auf der Abteilungsversammlung stark vertreten. Derzeit gibt es sogar eine Aufnahmesperre, da mit 19 Mitgliedern die Kapazität ausgeschöpft ist. „Gerade unsere Jugendfeuerwehr sichert den Bestand für die Zukunft“, hieß es dazu. Der Dank galt besonders den Ausbildern, die sich um den Nachwuchs kümmern. Eine davon, Meike Zimmermann, wurde von ihrer Aufgabe bei der Jugendfeuerwehr entbunden.

Beförderungen: Zwei Quereinsteiger konnten in den aktiven Dienst aufgenommen werden. Arber Klinaku und Fisnik Qorrolli gehören künftig zur Mannschaft.

Linus Vollet wurde zum Feuerwehrmann befördert. Neue Oberfeuerwehrmänner sind nun Justin Geßner und Philipp Werner. Zu Oberfeuerwehrfrauen wurden Letitzia Russo und Ileana Wend befördert.

Mit der silbernen Ehrennadel der Stadt Lörrach für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Hauptfeuerwehrmann Jan Baumann ausgezeichnet. Die Beförderungen und die Ehrung wurden vom Lörracher Feuerwehrkommandanten Michael Ortlieb und Sascha Vollet vorgenommen.

Belastende Einsätze: Feuerwehrkommandant Michael Ortlieb ging auf den Großeinsatz am 25. Dezember in der Waschhausgasse ein. „Dieser Einsatz wurde überregional und sogar international bewältigt“, sagte er. Den es kamen nicht nur alle Lörracher Feuerwehrabteilungen, sondern auch die Kameraden aus Weil am Rhein und Inzlingen zum Einsatz. Auch die Feuerwehr aus Basel leistete Unterstützung – was für die Floriansjünger selbstverständlich sei. Schließlich gelte es, einen gemeinsamen „Feind“ – das Feuer – zu bekämpfen. So einen Einsatz stecke man nicht so einfach weg, meinte der Kommandant.

Als offizielle Vertreterin der Stadt Lörrach war Ortsvorsteherin Silke Herzog gekommen. Sie überbrachte im Namen der ganzen Bevölkerung den Dank für das große ehrenamtliche Engagement der Wehrangehörigen.