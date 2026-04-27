Feuerwehr in Jungingen: Truppe freut sich über Verstärkung

Der Tag der offenen Tore bei der Feuerwehr Jungingen kam sehr gut an. Die Jugendfeuerwehr hatte ein Programm für den Nachwuchs vorbereitet.
Wie wichtig die Feuerwehr Jungingens für die Allgemeinheit ist und wie viel Spaß mit dem Ehrenamt zum Wohle der Gemeinde verbunden sein kann, demonstrierte die 14 Mitglieder starke Jugendfeuerwehr an einem eigens aufgebauten Infostand. Die Jugendlichen hatten sich zudem eine Spritzwand einfallen lassen und gebaut, an der größere und kleinere Besucher ihre Geschicklichkeit im Umgang mit dem Feuerlöschschlauch erproben konnten.