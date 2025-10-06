Feuerwehr in Eimeldingen: Zahl der Feuerwehreinsätze steigt

Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans soll für weitere fünf Jahre sicherstellen, dass die Eimeldinger Wehr gut aufgestellt ist. Der Bevölkerungsschutz wird wichtiger.
Groß war die Anerkennung, die Kommandant Thorsten Ehrengart und sein Stellvertreter Marco Liedtke im Gemeinderat für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes ernteten. 167 Arbeitsstunden haben die Kameraden in die Analyse der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit und die daraus abzuleitenden mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen investiert. Die vergangenen Bedarfspläne habe ein externes Büro erstellt, nun habe die Wehr dies selbst übernommen, berichtete Bürgermeister Oliver Friebolin.