Poser auf Parkplätzen Bis zu 100 Fahrzeuge - Polizei bremst Autotreffen in Balingen aus

Fahrer PS-starker Autos haben sich nach einem Aufruf bei Instagram in Balingen getroffen - am Parkplatz bei Edeka und Rewe. Bis zu 100 Fahrzeuge sollen am Start gewesen sein. So hat ein Teilnehmer den Abend erlebt.