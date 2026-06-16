Feuerwehr Furtwangen: Mit neuem Fahrzeug in die Zukunft

Das Floriansfest der Abteilung Stadt der Furtwanger Feuerwehr war der passende Rahmen für die Fahrzeugweihe eines wichtigen neuen Fahrzeugs.

Zur Furtwanger Feuerwehr gehört jetzt ein neuartiges Fahrzeug, ein Gerätewagen Logistik für den Katastrophenschutz (GW-L KatS). Die Kosten für das Fahrzeug, das kürzlich offiziell in Dienst gestellt wurde, lagen bei 505.000 Euro, dazu gab es einen Zuschuss von 200.000 Euro. Beim Floriansfest der Abteilung Stadt wurde das neue Fahrzeug vorgestellt und gesegnet.

Eröffnet wurde diese kleine Feier durch den stellvertretenden Gesamtkommandanten Niko Heidinger. Er bezeichnete die Anschaffung dieses Fahrzeugs durch die Stadt als eine „große Anerkennung für unsere geleistete ehrenamtliche Arbeit“. Sein Dank galt daher allen, die an diesem Projekt beteiligt waren und auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellten.

Schweizer Taschenmesser mit blauem Blinklicht

Mit dem Fahrzeug werde nicht nur in die Zukunft investiert, sondern auch in die Sicherheit der Bürger der Stadt Furtwangen und des Landkreises. Mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, auch durch verschiedene Module, sei dieses Fahrzeug quasi ein „Schweizer Taschenmesser mit blauem Blinklicht und Signalhorn“.

Er übergab das Fahrzeug und die Schlüssel dann offiziell an den Abteilungskommandanten Alfons Scholl. Er sei sich sicher, dass die Mitglieder der Abteilung Stadt noch viel Zeit sowohl in die Ausbildung als auch in die Einsätze investieren werde.

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Ein weiteres Grußwort kam von Stefan Schuldis vom Amt für Katastrophenschutz im Landratsamt, der zusammen mit Andreas Schirm und Jens Wallishauser vom Kreisfeuerwehrverband zu dieser Feier nach Furtwangen gekommen war.

Dieses Fahrzeug stelle einen wichtigen Baustein für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr der Stadt Furtwangen dar. Auch über die Stadtgrenzen hinaus könne das Fahrzeug beispielsweise bei Hochwasserlagen, Wald- und Vegetationsbränden sowie für Logistik- und Transportaufgaben eingesetzt werden.

Umfangreiche Planungen notwendig

Dabei machte er deutlich, dass für die Beschaffung eines solchen Spezialfahrzeuges umfangreiche Planungen notwendig sind. Das Ergebnis stehe nun hier. Mit dem neuen Gerätewagen Logistik Katastrophenschutz verfüge die Feuerwehr Furtwangen künftig über ein modernes, leistungsfähiges und modular erweiterbares Einsatzmittel.

Gerade in Zeiten angespannter kommunaler Haushalte sei es keine Selbstverständlichkeit, Investitionen in dieser Größenordnung zu tätigen. Umso wichtiger sei es, dass die Sicherheit der Bürger weiterhin einen hohen Stellenwert genieße und die notwendigen Mittel für eine leistungsfähige Feuerwehr bereitgestellt werden.

Anschließend übernahmen die drei Geistlichen die Segnung des Fahrzeuges: Pfarrer Harald Bethäuser (römisch-katholische Kirche), Pfarrer Joachim Sohn (alt-katholische Kirche) und Pfarrer Markus Ockert (evangelische Kirche). Sie machten zum einen deutlich, wie wichtig und bewundernswert dieser Einsatz der Feuerwehrleute für die Allgemeinheit ist.