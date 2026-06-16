Feuerwehr Furtwangen: Mit neuem Fahrzeug in die Zukunft

Das Floriansfest der Abteilung Stadt der Furtwanger Feuerwehr war der passende Rahmen für die Fahrzeugweihe eines wichtigen neuen Fahrzeugs.
Zur Furtwanger Feuerwehr gehört jetzt ein neuartiges Fahrzeug, ein Gerätewagen Logistik für den Katastrophenschutz (GW-L KatS). Die Kosten für das Fahrzeug, das kürzlich offiziell in Dienst gestellt wurde, lagen bei 505.000 Euro, dazu gab es einen Zuschuss von 200.000 Euro. Beim Floriansfest der Abteilung Stadt wurde das neue Fahrzeug vorgestellt und gesegnet.