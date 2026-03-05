Feuerwehr Elbenschwand: Ein Zukunftsplan für die Feuerwehr im Kleinen Wiesental

Abteilungskommandant Pierre Langendorf hieß neben den Mitgliedern auch Gesamtkommandant Thorsten Hornsteiner und Bürgermeister Stefan Niefenthaler willkommen. Der Abteilungskommandant hielt einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, ergänzt durch den Tätigkeitsbericht des Schriftführers Sascha Georg. Rechner Patrick Ziegler vermeldete einen positiven Kassenbestand und die Kassenprüfer Jonas Langendorf und Martin Mascha bestätigten die einwandfreie Führung der Bücher.

Im Anschluss ergriff der Gesamtkommandant der Feuerwehr Kleines Wiesental, Thorsten Hornsteiner, das Wort. Er dankte Allen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und informierte über die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildungen in der Wehr. Des Weiteren kam er auf den Digitalen Funk zu sprechen. Als ein der ersten Feuerwehren im Landkreis Lörrach, hat das Kleine Wiesental diesen komplett flächendeckend eingeführt. Hier wurde von der Gemeinde ein sechsstelliger Betrag in die Zukunft investiert.

Einsätze gingen zurück

Ebenso wurden die Atemschutzgeräte erneuert so dass jede Abteilung nun vier Geräte zur Verfügung stehen. Positiv konnte er vermelden das die Einsätze im Jahr 2025 zurückgegangen sind.

Feuerwehrstrukturanalyse

Nachfolgend erhob sich Bürgermeister Stefan Niefenthaler und dankte im Namen der Einwohner und des Gemeinderates den Kameraden für ihren unermüdlichen Einsatz. Er informierte das Offerten bei zwei renommierten Anbietern eingeholt werden, um eine Feuerwehrstrukturanalyse erstellen zu lassen. Mit dieser Analyse wolle man dann einen Zukunftsplan für die Wehr im Kleinen Wiesental gemeinsam mit der Wehrleuten ausarbeiten.

Abschließend wünschte er der Abteilung möglichst wenige Einsätze im bevorstehenden Jahr und dankte nochmals für die Stellung des Bürgermeisterbaumes anlässlich seiner Wahl.

Wahlen

Als nächstes standen Wahlen an. Zunächst wurde die Wahl eines neuen Schriftführers in Angriff genommen. Der bisherige Amtsinhaber Sascha Georg bekleidete dieses Amt seit 1997. Die Versammlung wählte Nico Dickhaut einstimmig zu seinem Nachfolger. Dieser nahm die Wahl an, so dass Sascha Georg den Staffelstab nach 29 Jahren an die nächste Generation weitergeben konnte.

Danach wurde die Wahl eines neuen Mitgliedes im Feuerwehrausschuss nötig. Andreas Seiler, der dieses Amt bis jetzt führte hatte sich taggleich aus der Wehr abgemeldet. Auch hier konnte Ersatz gefunden werden. Kamerad Jonas Langendorf wurde von der Versammlung ebenfalls einstimmig gewählt.

Scheibenfeuer

Der stellvertretende Abteilungskommandant, Marco Dickhaut sprach nun die geplanten Termine an. Besonders das anstehende Scheibenfeuer am Samstag, 7. März, hob er hervor und lud die Bevölkerung ein.

Ehrungen

Für guten Probenbesuch konnte der Kamerad Bernd Langendorf einen Gutschein in Empfang nehmen.

Zum Schluss übergab Abteilungskommandant Pierre Langendorf seinem Vorgänger René Bauer einen Geschenkkorb. Der Abteilungskommandant würdigte nochmals die Verdienste von René Bauer um die Abteilung. Er lenkte die Geschicke der Abteilung 25 Jahre als Kommandant der Feuerwehr Elbenschwand und nach dem Zusammenschluss der Gemeinde als Abteilungskommandant. Davor war er als Rechner tätig und kann über 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst zurückblicken.