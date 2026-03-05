Feuerwehr Elbenschwand: Ein Zukunftsplan für die Feuerwehr im Kleinen Wiesental

Die Abteilung Elbenschwand der Freiwilligen Feuerwehr Kleines Wiesental hat kürzlich im Gasthaus Maien in Neuenweg ihre Mitgliederversammlung abgehalten.
Abteilungskommandant Pierre Langendorf hieß neben den Mitgliedern auch Gesamtkommandant Thorsten Hornsteiner und Bürgermeister Stefan Niefenthaler willkommen. Der Abteilungskommandant hielt einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, ergänzt durch den Tätigkeitsbericht des Schriftführers Sascha Georg. Rechner Patrick Ziegler vermeldete einen positiven Kassenbestand und die Kassenprüfer Jonas Langendorf und Martin Mascha bestätigten die einwandfreie Führung der Bücher.