Die Kunden, die am Montag den Weiler Kaufring ansteuerten, standen vor verschlossenen Türen. Über einen Aushang wurden sie über die Schließung informiert: „Aus technischen Gründen haben wir am Montag, 4. August, geschlossen“, hieß es da.

Auch am Montagnachmittag ist noch unklar, wie es mit dem Kaufhaus in der Weiler Innenstadt weitergeht und wann es wieder öffnen kann.

Seit dem Brand am Samstagmittag ist der Kaufring zu. Nicht in Betrieb ist damit auch die Postfiliale, die sich im Erdgeschoss befindet und von Kaufring-Mitarbeitern betrieben wird. Außerdem geschlossen ist der Lebensmittelmarkt, der ebenfalls im Erdgeschoss untergebracht ist.

Brandstiftung vermutet

War die Brandursache vorerst noch unklar, brachten Kriminaltechniker der Polizei, die am Montagmorgen vor Ort waren und Spuren sicherten, neue Erkenntnisse. Es werde inzwischen von schwerer Brandstiftung ausgegangen, teilte Kaufring-Geschäftsführer Benjamin Bockholt am Montagnachmittag auf Nachfrage unserer Zeitung hin mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das Lager im ersten Obergeschoss, wo das Feuer ausgebrochen war, sei gesperrt und von der Polizei versiegelt worden. Und damit stehe es aktuell auch nicht für den Kaufhausbetrieb zur Verfügung, berichtet Bockholt, der seit Mai 2024 Geschäftsführer des Weiler Traditionskaufhauses ist. In dem Lager werde die Non-Food-Ware des Erdgeschosses und ersten Obergeschosses gelagert, vor allem Textilien und Schreibwaren. Neben der Sortimentsware werden dort auch Dokumente und Aktenordner aufbewahrt, hieß es auf Nachfrage.

Keine Verletzten

Das Feuer war am Samstagmittag gegen 12 Uhr im Einkaufszentrum in der Weiler Innenstadt ausgebrochen.

Fast vier Stunden dauerte der Großeinsatz am Samstag im Einkaufszentrum in der Weiler Innenstadt. Der Brand, der in einem Lagerraum ausgebrochen war, konnte zwar schnell gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig. Foto: Feuerwehr Weil am Rhein

Verletzte gab es keine, der Markt war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr schon durch das Personal evakuiert worden. Durch das Feuer hatte im Lager eine Sprinkleranlage ausgelöst, ebenso eine Brandmeldeanlage.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort: mit 50 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Das rasche Eingreifen habe ein Ausbreiten der Flammen verhindert, resümierte Polizeisprecher Thomas Batzel gegenüber unserer Zeitung.

Die Feuerwehr der Stadt Weil am Rhein wurde von Kräften aus Lörrach unterstützt. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge mit etwa 50 Feuerwehrleuten im Einsatz. Foto: Feuerwehr Weil am Rhein

Rauch in Kleidung

Die Folgen des Brandes waren dennoch beträchtlich, wie im Gespräch mit Geschäftsführer Bockholt deutlich wird. Das ganze Gebäude sei durch den Brand ziemlich verraucht worden – der Rauchabzug habe sich als sehr schwierig gestaltet, da es im Obergeschoss keine Fenster gebe. Schließlich habe sich der Rauch in Kleidung und sämtlicher Ware festgesetzt. Zudem seien beide Etagen durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein Haufen Brandmüll vor dem Kaufring-Gebäude: Zahlreiche Aktenordner und Teile einer Schaufensterpuppe finden sich dort. Foto: Anita Indri-Werner

Schadenshöhe unklar

Wie hoch der Schaden ist, könne allerdings noch nicht beziffert werden, führte Bockholt aus. Man müsse abwarten, was die Versicherung zu dem Schaden sagt, meinte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu wird ein Sachverständiger der Versicherung erwartet, der einschätzen könne, wie groß der Schaden ist. In diesem Zusammenhang müsse eruiert werden, „was noch verkaufsfähig ist und was nicht“.

Das Kaufring-Kaufhaus am Rathausplatz 4 ist seit mehr als 45 Jahren eine zentrale Einkaufsadresse der Grenzstadt Weil am Rhein. Im Jahr 1978 ging es in Betrieb – damit steht in drei Jahren ein großes rundes Jubiläum an. Der Kaufring verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 5000 Quadratmetern. Rund 90 Mitarbeiter sind in dem Einkaufszentrum beschäftigt.