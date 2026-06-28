Feuer im Kleinen Wiesental: Traktorbrand greift auf Wald über

Hitze, Hanglage, ein drohender Waldbrand: Ein brennender Traktor hat im Kleinen Wiesental für einen schwierigen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Der Traktor geriet am Freitag gegen 16 Uhr auf einer Wiese in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand er bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zudem bereits auf Teile der Wiese sowie den angrenzenden Waldrand übergegriffen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Kleines Wiesental. Aufgrund der Ausbreitung des Brandes wurden umgehend weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Löscharbeiten besonder anspruchsvoll Die Löscharbeiten erwiesen sich als besonders anspruchsvoll, schreibt Kommandant Thorsten Hornsteiner. Die teilweise Hanglage erschwerte sowohl den Zugang zur Einsatzstelle als auch die Brandbekämpfung.

Gefällter Baum und Glutnester

Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht und die offenen Flammen gelöscht waren, musste ein durch das Feuer gefährdeter Baum gefällt werden. Anschließend wurden Glutnester, schwer zugängliche Bereiche und das Unterholz mit Wasser unter Beimischung von Netzmittel intensiv nachgelöscht, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern.

Das Feuer griff auf die Wiese über. Foto: zVg/Feuerwehr Kleines Wiesental

Hitze erschwert die Arbeit

Eine besondere Herausforderung stellte die hochsommerliche Witterung mit sehr hohen Temperaturen dar, so Hornsteiner weiter. Bei körperlich sehr belastenden Einsätzen setze die Feuerwehr bewusst auf einen höheren Personalansatz, um die Einsatzkräfte regelmäßig ablösen zu können und so ihre Gesundheit zu schützen.

Einsatzkräfte medizinisch überwacht

Neben einer zuverlässigen Löschwasserversorgung musste auch die Versorgung der Einsatzkräfte mit ausreichend Getränken sichergestellt werden. Regelmäßig wurden die Einsatzkräfte ausgewechselt und am Sammelplatz medizinisch überwacht. Hierzu gehörten unter anderem die Kontrolle der Körpertemperatur sowie gezielte Maßnahmen zur Abkühlung, unter anderem im Bachlauf der Kleinen Wiese.

Körperliche Belastung, extreme Temperaturen

Bei mehreren Einsatzkräften wurden aufgrund der hohen körperlichen Belastung und der extremen Außentemperaturen erhöhte Körpertemperaturen festgestellt. Ernsthafte gesundheitliche Folgen konnten durch die konsequenten Vorsorgemaßnahmen verhindert werden, hält der Bericht fest.

Von Traktor blieb nur ein ausgebranntes Gerippe. Foto: zVg/Feuerwehr Kleines Wiesental

Im Einsatz waren die Feuerwehr Kleines Wiesental, die Feuerwehr Schopfheim mit einem Tanklöschfahrzeug, ein Fachberater für Vegetationsbrände, die Polizei Schopfheim, der Rettungsdienst des Landkreises Lörrach sowie der Notfall-Krankentransportwagen des DRK-Ortsvereins Schopfheim.