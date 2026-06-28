Feuer im Kleinen Wiesental: Traktorbrand greift auf Wald über

Hitze, Hanglage, ein drohender Waldbrand: Ein brennender Traktor hat im Kleinen Wiesental für einen schwierigen Feuerwehreinsatz gesorgt.
Der Traktor geriet am Freitag gegen 16 Uhr auf einer Wiese in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand er bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zudem bereits auf Teile der Wiese sowie den angrenzenden Waldrand übergegriffen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Kleines Wiesental. Aufgrund der Ausbreitung des Brandes wurden umgehend weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.