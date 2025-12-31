Festspielhaus Badenweiler: Kur, Kunst und Kultur vereinen

Badenweiler belebt nach dem Scheitern des Musical-Theaters „Gloria“ sein Festspielhaus in Eigenregie. Dabei denkt die Kurverwaltung nicht nur an Gäste.

„Ganz schön viel geschlossen, hier in Badenweiler“, stellte der Fernseh-Entertainer Harald Schmidt Anfang Dezember bei seinem Gastspiel auf der Bühne des wiederbelebten Festspielhauses Badenweiler fest. Dabei hätte Schmidt dem Kurort mit dem klangvollen Namen und der glanzvollen Geschichte den Spiegel gar nicht vorhalten müssen. Nur zu genau weiß man in Badenweiler selbst, dass der Charme der zauberberghaften Vergangenheit in der Gegenwart doch etwas verblasst ist und dass die Gemeinde sich ein Stück weit neu erfinden muss, will sie die Zukunft gewinnen.

Die Veranstaltungsreihe im wiederbelebten Festspielhaus, deren Zugpferd Harald Schmidt in der Saison 2025/26 zweifellos war, will einen größeren Bogen schlagen: Weg vom früher üblichen und noch immer erforderlichen Kulturangebot nur für kunstbeflissene Gäste des Heilbads, hin zum Event auch für die eigene, jünger werdende Bevölkerung, die Badenweiler zunehmend als lebenswerten Wohnort schätzt.

Jedenfalls ist der Kurgeschäftsführerin Sara Gempp, die für das kommunale Kulturprogramm verantwortlich zeichnet, mit der Verpflichtung von Harald Schmidt der erhoffte Coup gelungen: Der 600-Plätze-Saal war gut gefüllt, das Publikum begeistert und die neu aufgelegte Veranstaltungsreihe hat mit dem Gastspiel ihr Profil geschärft.

Mit dem Festspielprogramm tritt die 4600-Einwohner-Gemeinde so etwas wie die Flucht nach vorne an. Im Zuge der Neuordnung des Kurbetriebs, bei der das Land die Therme als Staatsbad übernommen hat und die historischen Liegenschaften sowie das Kurhaus der staatlichen Schlösser- und Gartenverwaltung unterstellt wurden, sollte auch das Festspielhaus anders bespielt werden.

Für ein kontinuierliches Kulturangebot

Die Idee war, den stattlichen Theatersaal dem Gloria-Theater aus Bad Säckingen zu überlassen. Das Land investierte 300 000 Euro in die Technik und das Gloria-Theater sollte etwa 30 Musical-Aufführungen pro Jahr im kostenlos zur Verfügung gestellten Saal geben. Doch nach wenigen Monaten fiel Ende 2024 bereits der letzte Vorhang. Das Gloria-Theater, in Bad Säckingen erfolgsverwöhnt, wollte eine zusätzliche Unterstützung und zog, als die Kommune ablehnte, frühzeitig eine Ausstiegsklausel aus dem eigentlich langfristig angelegten Vertrag.

Im Sommer 2025 startete die Kurverwaltung Badenweiler dann einen Neuanfang. Geschäftsführerin Sara Gempp war klar, dass das neue Konzept sich unterscheiden musste von einem reinen Kulturprogramm für Kurgäste. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen hat Badenweiler mit rückläufigen Übernachtungszahlen zu kämpfen und das klassische Kurgeschehen, das dem Ort einst den Ruf eines zweiten Baden-Baden eingebracht hatte, verlagert sich mehr und mehr in die Kliniken.

Zum anderen wird Badenweiler als Wohnort auch für Familien zunehmend attraktiv. Allein in der Amtszeit des jungen Bürgermeisters Vincenz Wissler sank das Durchschnittsalter der Einwohner um 2,8 Jahre. Da liegt es nahe, mit einem kontinuierlichen Kulturangebot gleichermaßen Gäste, Einheimische und Publikum aus der Nachbarschaft anzusprechen.

622 Plätze imFestspielhaus

Konzeptionell ist Sara Gempp noch dabei, das Programm für das Festspielhaus mit seinen 622 Plätzen weiter auszutarieren: „Wir testen noch verschiedene Genres“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Derzeit bietet die Kurverwaltung in dem gut ausgestatteten Theatersaal, der mit seinen Dimensionen selbst für größere Städte eine Herausforderung wäre, einen Mix aus Musical, Konzerten, Comedy und Kabarett. Im Zentrum steht, ein regelmäßiges Angebot mit ein bis drei Veranstaltungen pro Monat zu schaffen – auch als Ergänzung zu den singulären Ereignissen der Badenweiler Literatur- oder Musiktage.

Für das Saison-Programm im Festspielhaus steht derzeit ein Budget von 80 000 Euro zur Verfügung. Viel darf also nicht schief gehen. „Aber wir kommen klar“, versichert Gempp. Geht die Rechnung auf wie beim Gastspiel von Harald Schmidt, dann erhält die Gemeinde noch einen nicht-monetären Bonus: Es spricht sich herum, dass etwas geht in Badenweiler.