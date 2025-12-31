Festspielhaus Badenweiler: Kur, Kunst und Kultur vereinen

Badenweiler belebt nach dem Scheitern des Musical-Theaters „Gloria“ sein Festspielhaus in Eigenregie. Dabei denkt die Kurverwaltung nicht nur an Gäste.
„Ganz schön viel geschlossen, hier in Badenweiler“, stellte der Fernseh-Entertainer Harald Schmidt Anfang Dezember bei seinem Gastspiel auf der Bühne des wiederbelebten Festspielhauses Badenweiler fest. Dabei hätte Schmidt dem Kurort mit dem klangvollen Namen und der glanzvollen Geschichte den Spiegel gar nicht vorhalten müssen. Nur zu genau weiß man in Badenweiler selbst, dass der Charme der zauberberghaften Vergangenheit in der Gegenwart doch etwas verblasst ist und dass die Gemeinde sich ein Stück weit neu erfinden muss, will sie die Zukunft gewinnen.