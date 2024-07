Festnahme in Freudenstadt

1 Die Polizei hat in der Theodor-Gerhardt-Schule einen Einbrecher auf frische Tat ertappt. (Archivbild) Foto: Beyer

Auf frischer Tat hat die Polizei am Wochenende einen Einbrecher in der Theodor-Gerhardt-Schule in Freudenstadt erwischt. Nun haben die Ermittler neue Details zu dem Fall bekanntgegeben.









Beamer, Laptops, Tablet-Computer: Durch die Digitalisierung der Klassenräume werden Schulen zunehmend zu einem attraktiven Ziel für professionelle Einbrecherbanden. Allein in den vergangenen Monaten wurde in der Region in gleich mehrere Schulen eingebrochen.