Festival in Neuhausen ob Eck: Public Viewing beim Southside? Veranstalter schafft Klarheit

Fußball-WM und Southside fallen in diesem Jahr auf dasselbe Wochenende. Viele Besucher fragen sich deshalb, ob sie die Spiele nebenher verfolgen können. Der Veranstalter bezieht Stellung.
Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck findet vom 19. bis 21. Juni statt – und damit parallel zur laufenden Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Samstagabend um 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste. Viele Besucher fragen sich deshalb, ob Spiele auf dem Festivalgelände übertragen werden.