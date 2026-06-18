Festival in Neuhausen ob Eck: Public Viewing beim Southside? Veranstalter schafft Klarheit

Fußball-WM und Southside fallen in diesem Jahr auf dasselbe Wochenende. Viele Besucher fragen sich deshalb, ob sie die Spiele nebenher verfolgen können. Der Veranstalter bezieht Stellung.

Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck findet vom 19. bis 21. Juni statt – und damit parallel zur laufenden Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Samstagabend um 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste. Viele Besucher fragen sich deshalb, ob Spiele auf dem Festivalgelände übertragen werden.

Bei großen Fußballturnieren setzen einige Festivals und Veranstaltungen auf eigene Übertragungsbereiche oder Public-Viewing-Angebote. Andere Veranstalter konzentrieren sich bewusst ausschließlich auf das Musikprogramm.

Auch beim Southside war die Frage nach möglichen Übertragungen zuletzt aufgekommen.

Auf Nachfrage teilt der Veranstalter mit: „Es wird kein Public Viewing geben.“ Unter anderem seien die teils späten Anstoßzeiten der Weltmeisterschaft ein Grund für die Entscheidung.

Damit setzt der Veranstalter vollständig auf das Musik- und Festivalprogramm. Ob und wo Besucher Spiele verfolgen können, bleibt ihnen somit selbst überlassen.