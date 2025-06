Festival in Herrenberg: Sommerfarben feiert Jubiläum

Der Juli in Herrenberg ist mit dem Sommerfarben-Festival wieder mit vielen Veranstaltungen vollgepackt. Was erwartet die Besucher?

Das Sommerfestival mit Musik, Kunst und Comedy auf dem Herrenberger Marktplatz feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum und ist aus dem städtischen Kulturkalender nicht mehr wegzudenken. Die Sommerfarben wurden im Jahr 2000 erstmals mit dem Ziel veranstaltet, den Marktplatz als Bühne für kulturelle Höhepunkte zu etablieren. 25 Jahre später blickt die Stadt auf eine erfolgreiche Festivalreihe zurück.

Die Idee zu einem Kulturfestival auf dem Marktplatz wurde dem Gemeinderat 1999 vorgestellt, um die Innenstadt kulturell zu beleben. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu und beauftragte die Verwaltung jährlich ein zweiwöchiges Kulturfestival zu organisieren.

Bestehende Veranstaltungen wie die Straßengalerie, der Musikschultag und das Stadtfest wurden von Anfang an in das Kulturfestival eingebunden.

In den Anfangsjahren standen die klassischen Konzerte im Mittelpunkt des musikalischen Angebots, darunter die beliebten Stundenkonzerte in der Spitalkirche und der Stiftskirche. Auch das Promenadenkonzert, gestaltet von der Stadtkapelle Herrenberg und den Musikvereinen aus Gültstein und Kuppingen, wurde zu einem festen Programmpunkt.

Von Klassik zu Pop, Rock und Comedy-Konzerten

Mit den Jahren wandelte sich das musikalische Profil: Neben Klassik bereicherten vermehrt Pop, Swing, Rock, Comedy-Musik und A-Cappella-Auftritte das Programm. 2011 wanderte die Organisation des Festivals vom Hauptamt zum neu geschaffenen Amt für Wirtschaftsförderung und Kultur. Amtsleiter Peter Wilke initiiert 2012 zum ersten Mal den Tag der Straßenmusik.

20 Straßenmusiker bereichern die Straßen der Altstadt an diesem Tag mit ihrer Musik, am Abend findet auf der Marktplatzbühne das Finale der von einer Jury und dem Publikum ausgewählten Favoriten statt.

Das kostenfreie Straßenmusikfest hat sich bis heute zu einer der beliebtesten Veranstaltungen der Sommerfarben entwickelt.

Kulturelle Vielfalt geboten

Im Jubiläumsjahr 2025 findet ein kompaktes Programm mit einem verlängerten Kulturwochenende von Freitag, 11. Juli, bis Montag, 14. Juli, mit sechs Veranstaltungen auf dem Marktplatz statt – wie etwa einer Silent Party des SWR, einem Schülerkonzert oder dem Straßenmusikfestival.

Die Sommerfarben stehen heute wie damals für kulturelle Vielfalt, lokale Verbundenheit und gemeinsame Erlebnisse mitten in der Stadt. „Es ist schön zu sehen, wie Menschen zusammenkommen und gemeinsam den Sommer in unserer schönen Innenstadt genießen“ sagt Oberbürgermeister Nico Reith.

Das Programmheft liegt in den Kultureinrichtungen, am I-Punkt am Marktplatz und in vielen Herrenberger Geschäften aus. Programm, Hinweise zu Tickets und weitere Informationen zu den Sommerfarben sind auch online zu finden unter www.sommerfarben.de.