Festival in Bad Wildbad: Das war beim Rock am Polterplatz geboten

Musik vom Feinsten gab es beim Polterplatz Open Air in Bad Wildbad. Absoluter Höhepunkt war der Auftritt der Coverband AC/BC.
Bad Wildbad hat zwar keinen „Rock am Ring“, kann aber seit vielen Jahren mit dem kultigen zweitägigen Polterplatz Open Air aufwarten. So auch in diesem Jahr, als auf dem Zeltplatz zwischen der Bäderstadt und dem Christophshof wieder Bühne, Stände und Zelte aufgebaut wurden. Zwei Tage und Nächte lang stand für die Rockmusikbegeisterten alles unter dem Motto „Mit tollen Bands abfeiern, tanzen, Freunde treffen“.