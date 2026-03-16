Festakt 200 Jahre Kinderdorf Calw: „Ein sicherer Ort zum Leben und Lernen“

Das Kinderdorf Calw startet mit einer großen Auftaktveranstaltung ins Jubiläumsjahr.
Ein Festgottesdienst mit Annette Noller, Oberkirchenrätin und Vorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, in der Martinskirche und ein Festakt in der Sporthalle läuteten das Jubiläumsjahr ein. „Was würde Christian Gottlob Barth, der Gründer der damaligen Kinderrettungsanstalt, wohl sagen, wenn er heute über das Gelände des Kinderdorfes Calw spazieren würde? Wahrscheinlich würde er staunen, dass aus der ehemals Vier-Zimmerwohnung in der Herrenberger Straße heute ein richtiges Dorf im Dorf gewachsen ist“. Mit diesen Worten aus ihrem Vorwort in der neu erschienenen Jubiläumsschrift begrüßte Claudia Bollinger, Vorstandsvorsitzende des Kinderdorfs Calw, am Nachmittag die Gäste.