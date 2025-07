Mit einem gelungenen Auftakt startete am Mittwochabend das Fest der Pferde auf den Immenhöfen. Zum ersten Mal durften die regionalen Reiter das Spektakel eröffnen – und dies gleich mit zwei spannenden Prüfungen. Auf dem Programm standen die Finalrunden des Schwarzwald-Baar-Cups 2025.

Schon am Mittwoch herrschte reges Treiben auf dem Turniergelände. Während sich Profis und Amateurreiter beim Veterinärcheck mit ihren Pferden vorbereiteten, durften die regionalen Starter bereits auf den großen Platz und vor eindrucksvoller Kulisse die ersten Parcours in Angriff nehmen.

Der Schwarzwald-Baar-Cup

Los ging es mit einem A**-Springen, das Frank Müller vom Pferdeparadies Haug (Talheim) auf seiner Cascada gewann. Dahinter platzierten sich Joy Disch mit Leon sowie Robin Weißer mit Cara Come On – beide von der RSG Riedwiese Fischbach.

In der Cup-Gesamtwertung hatte trotzdem Anna Kunz vom gastgebenden Verein die Nase vorn, obwohl sie in dieser Prüfung einen Abwurf verzeichnete. Dank ihrer starken Leistungen in den Qualifikationen reichte es zum Gesamtsieg.

Auf Rang zwei landete Julia Hürst (RuF Donaueschingen) – gefolgt von Lina Maahs (RSG Riedwiese Fischbach), die ebenfalls durch gute Vorleistungen punktete – trotz Fehlern im Finale.

Anschließend wurde es auf den Immenhöfen noch eine Spur anspruchsvoller. Der Parcours wurde auf L-Niveau erhöht. Hier setzte sich Joy Disch durch – vor Martina Sander mit Lord Engi (ebenfalls RSG Riedwiese Fischbach) und Sophia Hertle mit Quiet Fire vom RV Mindelsee. Mit diesem Erfolg sicherte sich Joy Disch auch die Cupwertung in der Klasse L. Frank Müller und Robin Weißer komplettierten das Podium.

Das Programm am Donnerstag

Am Donnerstag wurde es dann international. Während die Nachwuchspferde in der Einlaufprüfung erste Turnierluft schnupperten, ritten auch die Profis ihren ersten Parcours der mittleren und großen Tour.

So gewann Lucas Wenz (RuF Elmshorn) auf Vigado das Springen für sechs- und siebenjährige Pferde im Rahmen der Youngster Tour vor Elisabeth Meyer (RV Hüttental/Imalaya des Forets) und Angelique Rüsen (ZRF Marl/Alisha).

Ein A-Springen der Gold Tour ging an Ramona Kunze (RC Langenau/Chilli Girl) vor Ben Dreher (RV Dreiländereck/Captain Jack 49) und Victoria Hoffmeister (RV Balingen/Dylan).

Wie es am Freitag weitergeht

Am Freitag (ab 8.30 Uhr) geht es weiter mit spannendem Springsport. Sportlicher Höhepunkt ist das Springen des Quellenlandes Schwarzwald-Baar, eine internationale CSI2**-Prüfung mit Siegerrunde. Es geht um wertvolle Weltranglistenpunkte.

Mit dabei sind neben dem amtierenden Europameister Richard Vogel Sophie Hinners und Hans-Dieter Dreher, die ebenfalls dem Kader der deutschen Equipe bei der EM angehörten. Auch Vielseitigkeitsolympiasieger Michael Jung und der Schweizer Martin Fuchs, Sieger beim CHIO Aachen, satteln dabei ihre Pferde.

Zeitplan

8.30 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2. 11 Uhr: Internationale Springprüfung CSI Bronze – Amateur Tour. 12.15 Uhr: Internationale Springprüfung CSI Gold – Amateur Tour. 13.45 Uhr: Nationale Prüfung CSN S* – Einlaufprüfung BW Bank. 15.30 Uhr: Internationale Springprüfung CSI Silber – Amateur Tour. 18.15 Uhr: Internationale Springprüfung CSI2* – mit Siegerrunde.