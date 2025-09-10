Fernsehköche drehen Videos: „Wir vermissen euch“ – warum Martina und Moritz so viele Fans haben

Die Fernsehköche Martina und Moritz sind ein Phänomen. Das Interesse an den beiden und ihrem Apfelgut in Hopfau ist riesig. Angesichts ihrer neuen Projekte zeigt sich auch, warum.
Ob Apfelgut-Verkauf oder neue Marmelade, ob Baustellen-Kummer in Hopfau oder raffiniertes Dessert-Rezept: Alles, was bei Martina und Moritz so passiert, stößt auf großes Interesse – dabei haben die „Fernsehköche“ gar keine aktuelle Sendung mehr. Ein Phänomen, das sich angesichts ihrer neuen Video-Produktion mehr denn je zeigt.