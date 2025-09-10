Fernsehköche drehen Videos: „Wir vermissen euch“ – warum Martina und Moritz so viele Fans haben

Die Fernsehköche Martina und Moritz sind ein Phänomen. Das Interesse an den beiden und ihrem Apfelgut in Hopfau ist riesig. Angesichts ihrer neuen Projekte zeigt sich auch, warum.

Ob Apfelgut-Verkauf oder neue Marmelade, ob Baustellen-Kummer in Hopfau oder raffiniertes Dessert-Rezept: Alles, was bei Martina und Moritz so passiert, stößt auf großes Interesse – dabei haben die „Fernsehköche“ gar keine aktuelle Sendung mehr. Ein Phänomen, das sich angesichts ihrer neuen Video-Produktion mehr denn je zeigt.

Jede Nachricht aus dem beschaulichen Hopfau zieht nicht nur deutschlandweit, sondern darüber hinaus Kreisest. Und dabei gehört das sympathische Paar – mit Verlaub – altersmäßig nicht unbedingt zu jenen, die im Netz heutzutage für Furore sorgen. Doch das ist es wohl eben: Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer stehen nicht für „Furore“, sondern für Bodenständigkeit und eine Liebe zum Kochen, die es in die Wohnzimmer mehrerer Generationen schaffte.

Dabei sind sie keineswegs Köche von Beruf – sondern aus Leidenschaft. Eigentlich sind die 76-jährige Martina und der 82-jährige Moritz Journalisten. Und im Kochressort der Zeitschrift „Meine Familie & ich“ begann einst nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre Karriere, die sie schließlich ins Fernsehen führte.

Mälzer und Henssler waren noch nicht in Sicht

Als Martina und Moritz begannen, zur besten Sendezeit im Fernsehen zu kochen, waren Tim Mälzer und Steffen Henssler noch lange nicht in Sicht: 1988 starteten sie im WDR mit der Sendung „Kochen mit Martina und Moritz“ und galten damit als Pioniere.

Erst Ende 2021 wurde die Reihe nach 34 Jahren und 414 Folgen eingestellt. Was allerdings nicht heißt, dass die beiden nicht mehr im Fernsehen präsent sind: Die Wiederholungen werden weiterhin regelmäßig ausgestrahlt. Ein Dauerbrenner.

Neue Videos sind gedreht

Auf ihrer Facebook-Fanseite folgen mehr als 54 000 Menschen den Hopfauer Fernsehköchen, bestaunen neue Rezepte und freuen sich über Neuigkeiten. Zum Beispiel darüber, dass die beiden jetzt eine neue Kochreihe per Video starten. „Wir haben dazu in den vergangenen Wochen gedreht“, berichten Martina und Moritz unserer Redaktion.

Die Resonanz auf die Ankündigung dieses Vorhabens sei so gut gewesen, dass sie es gewagt hätten und in die Produktion eingestiegen seien. Jetzt müsse das Material noch bearbeitet und zusammengefügt werden.

Heiße Diskussionen im Netz

Dass die Videos mit neuen Rezepten und allerlei Tipps dann kostenpflichtig und auch nicht ganz billig sein werden, erntet durchaus auch Kritik auf ihren Plattformen im Netz. Und dass Martina und Moritz, wie sie zuletzt erklärt hatten, an den Wiederholungen der Fernsehsendungen im WDR nichts verdienen, wird ebenfalls heiß diskutiert.

Die Kommentare zeigen aber vor allem, welch enormen Stellenwert sich die beiden im Laufe der Jahrzehnte erarbeitet haben – und dass viele Fans auf ein Comeback auch im Fernsehen hoffen.

Zwei echte Originale

So schreibt eine Kochfreundin aus Sachsen: „Hallo ihr beiden, wir vermissen euch sehr. Mit euch haben zwei Originale die Bühne verlassen. Eure Sendung war so schööön!“. Eine andere schreibt: „Hoffentlich machen Sie mal wieder eine Kochsendung. Sie sind einfach fantastisch gewesen und ihre Rezepte kann man super nach kochen.“

Als Kind habe sie schon den ARD-Ratgeber „Essen und Trinken“ geschaut, schwelgt eine andere in Erinnerungen. Dass man die Wiederholungen der Sendungen sehen kann sei zwar schön – „ist aber nur ein kleiner Trost“.

Fans von Martina und Moritz auch in Hongkong

In all den Jahrzehnten seien Martina und Moritz „das Aushängeschild der Fernsehkochsendungen gewesen“, heißt es in einem anderen Kommentar– „und ihr seid immer noch spitze“. Er sei übrigens „Fan der ersten Stunde. Selbst im weiten Hongkong.“

Wie weit die neuen Videos der beiden nun Kreise ziehen und welche Rezepte sie darin präsentieren, darauf sind viele nun höchst gespannt. Bis die Beiträge fertig geschnitten sind, wird es noch eine Weile dauern, sagen Martina und Moritz. Derweil sind sie weiter mit dem Verkauf des Apfelguts beschäftigt – so etwas wie Ruhestands-Feeling kommt jedenfalls bei den Hopfauer Fernsehköchen nicht auf.

Zu Gast bei Bundespräsident Steinmeier

Und am Wochenende sind sie auch noch auf einem ganz besonderen Termin: Martina und Moritz sind bei keinem geringeren als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Rahmen des Bürgerfests eingeladen. Auch er, so ist zu vermuten, dürfte ihre Sendungen kennen.