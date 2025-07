Hunderte feiern mit Amy MacDonald in Rottweil – das sind die Bilder

25 Singer-Songwriterin Amy MacDonald erzählt mit ihrer Musik Geschichten aus dem Leben – von durchgefeierten Nächten ebenso wie von Liebeskummer. Foto: Cools 25 Bilder - Fotostrecke öffnen Was für ein Ferienzauber-Auftakt in Rottweil: Nach dem Benefizkonzert am Mittwoch kam nun hoher schottischer Besuch. Amy MacDonald wurde von Hunderten gefeiert.







Sie ist mit ihrem Millionen-Hit „This is the life“ bekannt geworden. Dass den Sound von Amy MacDonald aber noch viel mehr ausmacht, zeigte sie am Donnerstag beim Ferienzauber im Rottweiler Kraftwerk.