Ferienwohnungen: Eimeldingen sucht Balance zwischen Ferien- und Wohnraum

Die Nähe zu Basel macht Eimeldingen für Urlauber attraktiv, Ferienwohnungen sind gefragt, doch der Wohnraum für Mieter soll geschützt werden.
Der Wohnungsmangel in Deutschland hat einer neuen Studie zufolge ein Rekordhoch erreicht. Aktuell fehlen bundesweit rund 1,4 Millionen, in Baden-Württemberg sind es knapp 200 000 Wohnungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Pestel-Instituts im Auftrag des Bündnisses Soziales Wohnen. Dazu gehören unter anderem der Deutsche Mieterbund und die Industriegewerkschaft Bau.