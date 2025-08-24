Fenster aufgehebelt: Einbrecher flüchten ohne Beute

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Markus Adler Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.







Unbekannte Täter öffneten am Donnerstag gegen 23 Uhr gewaltsam ein Fenster, um in eine Einliegerwohnung im Uhlandweg zu gelangen, berichtet die Polizei in einer Meldung. Ob sich die unbekannte Täterschaft in der Wohnung aufhielt. sei bislang nicht bekannt, heißt es. Mutmaßlich wurde diese durch Zeugen gestört. Drei maskierte Personen seien in Richtung Hauptfriedhof geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621/17 60 erreichbar. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Ein individueller Termin ist nach polizeilicher Mitteilung möglich.