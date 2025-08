Neue Saison, neue Teams – der FC Holzhausen will nach der jüngsten überragenden Runde, in der man knapp den Aufstieg verpasste, einen neuen Anlauf nehmen. Doch wie sieht die Konkurrenz aus? Wir haben uns die Gegner angeschaut.

Nachdem Türkspor Neckarsulm mit 77 Punkten in 30 Spielen den FCH am Ende mit fünf Punkten Abstand hinter sich gelassen hatte, ist zwar dieser Konkurrent um den Aufstieg erstmal außer Reichweite in der Oberliga, allerdings sind mit dem SV Fellbach und Calcio Leinfelden-Echterdingen auch zwei Brocken von oben dazugekommen.

Die Fellbacher sind ein erfahrener Verbandsligist und haben nach der Meisterschaft 2023/24 eine Saison Oberliga-Luft geschnuppert. Verstärk haben sie sich unter anderem mit dem Ex-Holzhausener Leonis Buzhala, der aufgrund einer Schambeinentzündung vergangene Saison nur wenig beim FCH zum Zug kam. Ansonsten ist der Verbandsligarückkehrer schwer einzuschätzen, da die Fellbacher doch einige Abgänge nach dem Abstieg zu verzeichnen hatten.

Bruderduell

Einen noch viel größeren Umbruch hat Calcio Leinfelden-Echterdingen hinter sich. Etliche Neue sind zum erfahrenen Verbandsligisten, der 2023/24 über die Relegation in die Oberliga gekommen war, dazugestoßen. Hierher wechselten zuletzt aber auch Spieler von größeren Clubs wie Großaspach oder Freiberg. Spannend wird die Begegnung mit Calcio und Holzhausen vor allem durch das Bruderduell Jovan und Vladan Djermanovic. Die beiden Angreifer aus Hechingen wollen ihre Teams am Ende der Saison beide sicher wieder ganz oben sehen.

Vergangene Saison hatte aber auch der TSV Oberensingen, gegen die der FCH vor der letzten Winterpause einen Denkzettel kassierte, in der Verbandsliga oben mitgemischt. Am Ende wurden sie Dritter. Auch Durchstarter Young Boys Reutlingen hatte überrascht. Ob sie nach dem Aufstieg wieder so eine starke Saison spielen werden, muss sich noch zeigen. Ebenfalls nicht zu vergessen sind die Sportfreunde Schwäbisch Hall, die Platz fünf belegt hatten.

Neue aus der Oberliga

Der Vorjahrestabellensechste TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist ein Team, das die Verbandsligafans für die kommende Saison im Blick haben sollten. Gleich mehrere Spieler hat der Verein aus dem Raum Aalen aus der Oberliga dazubekommen – unter anderem vom 1. FC Normannia Gmünd und vom FSV Hollenbach.

Auf weitere Überraschungen bei den Teams der Liga darf man gespannt sein. Los geht es für den FC Holzhausen am Samstag gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. Danach folgen direkt die beiden angesprochenen starken Oberensinger sowie die Mannschaft aus Hofherrnweiler-Unterrombach. Eine erste Standortbestimmung ist für das Team von Daniel Seemann also schnell möglich.