FC Holzhausen: Trainer Seemann fragte sich – „Wird es Kaffee-Kick oder Freizeit-Kick?“

Der FC Holzhausen spielt die Relegation zur Oberliga. Das war schon vor der Partie gegen Heilbronn klar. Beim Trainer löste diese Sicherheit vorab einige Gedanken aus.
Der TSV Oberensingen hatte dem FC Holzhausen bereits am Freitagabend gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den Gefallen getan und sein Spiel mit 1:2 verloren. Dadurch war der Abstand zum FC Holzhausen weiter bei sieben Punkten geblieben. Durch das 2:2 gegen Heilbronn hat der FCH den Abstand auf acht Punkte wachsen lassen, die Oberensingen in den zwei verbleibenden Spielen natürlich nicht mehr einholen kann.