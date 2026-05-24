FC Holzhausen: Trainer Seemann fragte sich – „Wird es Kaffee-Kick oder Freizeit-Kick?“

Der FC Holzhausen spielt die Relegation zur Oberliga. Das war schon vor der Partie gegen Heilbronn klar. Beim Trainer löste diese Sicherheit vorab einige Gedanken aus.

Der TSV Oberensingen hatte dem FC Holzhausen bereits am Freitagabend gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den Gefallen getan und sein Spiel mit 1:2 verloren. Dadurch war der Abstand zum FC Holzhausen weiter bei sieben Punkten geblieben. Durch das 2:2 gegen Heilbronn hat der FCH den Abstand auf acht Punkte wachsen lassen, die Oberensingen in den zwei verbleibenden Spielen natürlich nicht mehr einholen kann.

Der FCH hatte tags darauf keinen Druck mehr gegen den bereits seit längerer Zeit abgestiegenen VfR Heilbronn. Allerdings zeigte sich das auch im Spiel, da Holzhausen gegen den tiefstehenden Gegner das Tempo und der Spielwitz fehlten.

Trainer Daniel Seemann sprach seinen „Jungs“ ein großes Kompliment aus, dass sie das Ziel Relegation erreicht hatten. „Es war schon die Frage, wird es heute so ein Kaffee-Kick oder Freizeit-Kick? Rufen wir unsere Leistung ab? In der ersten Halbzeit war ich zufrieden. Heilbronn hat im 5-4-1 verteidigt und sind schnell gefallen, solche tiefen Blöcke zu bespielen, fällt jeder Mannschaft schwer.“ Er kritisierte, dass sein Team etwas zu unsauber agierte. „Aber trotzdem bin ich mit dem Auftritt zufrieden und hatte nicht den Eindruck, dass die Jungs nicht gewillt waren, das Spiel zu gewinnen.“

Trotzdem fügte er an: „Das haken wir ab. Jetzt sind es noch zwei Spiele, dann steht die Relegation an. Daher kann ich mit dem Unentschieden gut leben.“

Heilbronner Coach wünscht viel Glück

Sein Gegenüber Andreas Lechner aus Heilbronn war mit dem Auftritt und der Moral seines Teams zufrieden. „Die Jungs haben es ganz ordentlich gemacht. Klar hatte Holzhausen wesentlich mehr Ballbesitz, das war aber auch zu erwarten. Wir hatten ganz ordentliche Umschaltmomente. Wir können mit dem Unentschieden gut leben“, so Lechner, der dem FCH nun viel Erfolg in der Relegation wünschte.

Die Fans des FC Holzhausen können sich nun den 13. und 21. Juni bereits vormerken. Dann wartet Hin- und Rückspiel, um den Aufstieg in die Oberliga perfekt zu machen.