FC Holzhausen – Stuttgarter Kickers: Gelingt gegen die Kickers der nächste Coup?

Auch wenn der FC Holzhausen als Außenseiter in das Duell mit den Stuttgarter Kickers geht, könnten die Vorzeichen für den ersten Finaleinzug der Vereinsgeschichte schlechter stehen.
FC Holzhausen – Stuttgarter Kickers (Mittwoch, 17.30 Uhr). Dass das Duell mit den Stuttgarter Kickers im Halbfinale des WFV-Pokals für alle Beteiligten in den Reihen des FC Holzhausen ein ganz besonderes Spiel ist, verwundert niemanden. Allein das Erreichen des zweiten Halbfinales in Folge ist für den Klub ein großer Erfolg. Doch nun soll natürlich das gelingen, was dem Verbandsligisten vor fast genau einem Jahr beim 2:4 nach Verlängerung gegen die SG Sonnenhof Großaspach verwehrt blieb: die erste Finalteilnahme der Vereinsgeschichte.