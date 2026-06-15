FC Holzhausen in Relegation: Steht Janik Michel im Rückspiel auf dem Feld? Das sagt sein Trainer

Es war die Überraschung im Relegationshinspiel: Janik Michel ist nach langer Verletzung zurück im Kader des FC Holzhausen. Reicht es sogar schon für ein Comeback am Sonntag?

Es war kurz vor 15 Uhr am Samstag in Lahr, als für Janik Michel die erste Etappe auf dem Weg zum Comeback endete. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen des FC Holzhausen betrat er zum Warm-up vor dem Relegationshinspiel gegen den SC Lahr den Rasen. Es war das erste Mal nach seiner schweren Verletzung beim Balinger Hallenturnier Ende Dezember 2025, dass Michel wieder im Kader bei einem Spiel seines FCH war.

Während sich die Akteure der Startelf gesondert warm machten, war Michel mit den Ersatzspielern aktiv. Ball hochhalten, Passen – Grundlagen, die dem Holzhausener Toptorjäger sichtlich Spaß bereiteten. Und auch, wenn es am Ende nicht für einen Einsatz auf dem Feld reichte, dürfte der Samstag in Lahr ein Meilenstein in Michels Genesung gewesen sein.

Eine Einwechslung im Hinspiel war dabei jedoch noch keine Option, wie Daniel Seemann nach dem Spiel sagte. „Heute noch nicht“, sagte der FCH-Trainer über einen möglichen Einsatz. „Er ist jetzt seit zwei, drei Wochen bei uns im Training dabei“, so Seemann weiter.

Im Januar nach Achillessehnenriss operiert

Michels Genesung, der im Januar nach seinem Achillessehnenriss operiert wurde und seitdem Stammgast beim Physiotherapeuten war, läuft also absolut nach Plan. „Von der Zeit ist er sehr gut – besser als erwartet“, sagte Seemann. Und so könnte tatsächlich das passieren, was Michel bereits im April im Gespräch mit unserer Redaktion als „Traum“ bezeichnet hatte: sein Comeback im Rückspiel der Relegation am 21. Juni.

FC Holzhausen und SC Lahr gleichauf

Damals bezifferte er die Chancen auf etwa zehn Prozent, mit seinem Kadercomeback im Hinspiel dürfte diese Zahl zumindest nicht gesunken sein. „Wir müssen mal schauen, ob es nächste Woche Sinn macht oder nicht“, sagte Seemann. Vieles wird wohl auch auf den Verlauf des Spiels ankommen. Nach den ersten 90 von insgesamt 180 Minuten liegen die beiden Anwärter auf den letzten Oberliga-Startplatz gleichauf, das 1:1-Unentschieden war leistungsgerecht.

Im Rückspiel droht eine Hitzeschlacht

Janik Michel verfolgte das Spiel auf der Ersatzbank und fieberte voll mit. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es nun um alles – es dürfte eine Nerven- und Hitzeschlacht gleichermaßen werden. Derzeit werden Temperaturen von 30 Grad und mehr erwartet. Um Trinkpausen, wie sie auch bei niedrigeren Temperaturen bei der WM in jedem Spiel praktiziert werden, werden die Akteure wohl nicht herumkommen.