FC Holzhausen in Relegation: Steht Janik Michel im Rückspiel auf dem Feld? Das sagt sein Trainer

Es war die Überraschung im Relegationshinspiel: Janik Michel ist nach langer Verletzung zurück im Kader des FC Holzhausen. Reicht es sogar schon für ein Comeback am Sonntag?
Es war kurz vor 15 Uhr am Samstag in Lahr, als für Janik Michel die erste Etappe auf dem Weg zum Comeback endete. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen des FC Holzhausen betrat er zum Warm-up vor dem Relegationshinspiel gegen den SC Lahr den Rasen. Es war das erste Mal nach seiner schweren Verletzung beim Balinger Hallenturnier Ende Dezember 2025, dass Michel wieder im Kader bei einem Spiel seines FCH war.