FC Holzhausen: Erste Auswärtspartie der Saison und direkt ein Top-Gegner
1
Henry Seeger und der FCH Holzhausen gehen in ihr erstes Auswärtsspiel. Foto: Andreas Wagner

Der Achtelfinaleinzug im WFV-Pokal ist gelungen. Nun geht es am Samstag beim TSV Oberensingen mit der Verbandsliga weiter. Ein unbequemer Gegner.

TSV Oberensingen – FC Holzhausen (Samstag, 14 Uhr). Souverän hat sich der FC Holzhausen in das Achtelfinale des WFV-Pokals gekämpft, das am Sonntag ausgelost wird. „Die erste Halbzeit war etwas glücklich. Da hätte sich Nagold schon ein Tor verdient gehabt. In der zweiten Hälfte waren wir besser und vor allem effektiv. Wir haben uns viele Torchancen erspielt. Von daher war es am Ende auch verdient“, fasst Seemann den 3:0-Erfolg noch mal zusammen.

 

Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit allerdings wieder auf den Verbandsligaalltag. Denn am Samstag steht das erste Auswärtsspiel der Saison an, wenn es zu einem unbequemen Gegner geht.

Böse Erinnerung

An den TSV Oberensingen hat der FCH nicht nur gute Erinnerungen, denn gegen das Team aus dem Landkreis Esslingen setzte es vergangenen Winter eine 4:8 Niederlage. Die Oberensinger sind wie der FCH positiv in die Saison gestartet und haben Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen 3:1 geschlagen. Zweimal schlug Simon Brandstetter zu, der vergangene Saison 15 Tore für den TSV erzielte.

Unsere Empfehlung für Sie

Hoffen auf ein Hammerlos: Auf diese Topteams könnten Bösingen und Holzhausen im WFV-Pokal treffen

Hoffen auf ein Hammerlos Auf diese Topteams könnten Bösingen und Holzhausen im WFV-Pokal treffen

TSG Balingen, Stuttgarter Kickers oder jemand ganz anderes – auf wen treffen der VfB Bösingen und der FC Holzhausen im WFV-Pokal-Achtelfinale? Die Antwort gibt’s am Sonntag.

Trainer Daniel Seemann hat sich selbst ein Bild gemacht von der Truppe aus dem Nürtinger Teilort und das Spiel gegen Calcio gesehen. „Ein strukturierter Gegner, der es gegen den Ball gut macht und Qualitäten nach vorne hat. Das wird eine schwere Aufgabe für uns“, fasst er zusammen.

Etwas holprig

In Nagold hatten Seemann und sein Co-Trainer Sandro Bossert viel rotiert. Sieben neue Spieler im Vergleich zum Ligaspiel gegen Dorfmerkingen standen in der Startaufstellung. Da lief es im ersten Durchgang des Pokalspiels natürlich erst noch etwas holprig. „Wenn man so viel rotiert, dann ist es völlig normal, dass es nicht von Anfang an wie geschmiert läuft. Aber das schnelle Tor nach der Halbzeit hat uns in die Karten gespielt.“

Dass der Kader des FCH in der aktuellen Saison so breit ist, sieht Seemann als großen Bonus. „Das kann noch ein Faktor werden.“ Auf fast jeder Position ist das Team doppelt besetzt. „Die Leistungsdichte ist sehr nah beieinander. Jeder hat den Anspruch zu spielen. Es gibt einen guten Konkurrenzkampf“, lobt der Coach.

An der Schulter verletzt

Für das kommende Spiel gegen Oberensingen hat Seemann so etliche Spieler schonen können. Was das Personal anbelangt, hat Seemann fast den gleichen Kader wie in den letzten beiden Spielen zur Verfügung. Lediglich Simon Bok, der in Nagold ein- und wieder ausgewechselt wurde, fällt weg. Bok wurde von den Beinen geholt und ist auf die Schulter gefallen. „Er war nach dem Spiel noch im Krankenhaus.“ Auf den Röntgenbildern war nichts zu erkennen, nun muss auf das MRT gewartet werden.

Unsere Empfehlung für Sie

TSG Balingen im Achtelfinale: Weiter trotz „katastrophaler 2. Halbzeit“ – Young Boys scheiden aus

TSG Balingen im Achtelfinale Weiter trotz „katastrophaler 2. Halbzeit“ – Young Boys scheiden aus

Die TSG Balingen siegt trotz einer schwachen 2. Halbzeit bei den Young Boys Reutlingen mit 4:2 (3:0).

Einer der hoffentlich bald wieder auf dem Platz stehen wird, ist Flavio Vogt. Der Neuzugang trainiert wieder teilweise mit der Mannschaft. Der Offensivspieler hatte sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.

 