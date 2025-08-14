FC Holzhausen: Erste Auswärtspartie der Saison und direkt ein Top-Gegner

Der Achtelfinaleinzug im WFV-Pokal ist gelungen. Nun geht es am Samstag beim TSV Oberensingen mit der Verbandsliga weiter. Ein unbequemer Gegner.
TSV Oberensingen – FC Holzhausen (Samstag, 14 Uhr). Souverän hat sich der FC Holzhausen in das Achtelfinale des WFV-Pokals gekämpft, das am Sonntag ausgelost wird. „Die erste Halbzeit war etwas glücklich. Da hätte sich Nagold schon ein Tor verdient gehabt. In der zweiten Hälfte waren wir besser und vor allem effektiv. Wir haben uns viele Torchancen erspielt. Von daher war es am Ende auch verdient“, fasst Seemann den 3:0-Erfolg noch mal zusammen.