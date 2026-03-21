FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Derflinger schießt Nullachter spät zum Auswärtssieg

„Das Spiel war auf jeden Fall nicht Vergnügungssteuerpflichtig“, scherzte ein mit dem Auswärtssieg im Gepäck entsprechend gut gelaunter Matthias Uhing nach der Partie in Denzlingen. Denn die 200 Zuschauer im Einbollenstadion sahen eine über weite Strecken chancenarme und teilweise gar zähe Partie – in der die Gäste letztlich das besser Ende für sich hatten.

„Tor des Willens“ zum Sieg Dafür sorgte zum einen Christian Derflinger mit einem „Tor des Willens“, wie es Uhing nach dem Spiel formulierte. Bei einem Angriff über die linke Seite wurde der eingewechselte Gian-Luca Feißt freigespielt. Dieser hatte das Auge für den eingelaufenen Derflinger, der die Kugel mit einem starken Kontakt mitnahm und aus spitzem Winkel an Denzlingens Keeper Oliver Gümpel vorbei ins Tor spitzelte. 1:0, 86. Minute – aus Sicht der Gastgeber eine bittere Vorentscheidung. „Villingen hat etwa ab der 70. Minute das Pendel auf ihre Seite geschwungen“, gab Marco Dufner, der Übungsleiter des Schlusslichts, zu. Er meinte allerdings auch: „Davor war es – vor allem in der ersten Halbzeit – ein Spiel auf das Villinger Tor. Wenn wir zur Halbzeit mit 2:0 führen, dann wäre das ein normaler Spielverlauf gewesen.“

Ein Quäntchen Glück

Gänzliche Zustimmung findet Dufner mit dieser Einschätzung von seinem Gegenüber nicht, doch auch Matthias Uhing sprach von einem „total offenen Spiel, das wir dann erst in den letzten 20 oder 30 Minuten in unsere Richtung gezogen haben“. Die spielstarken Denzlinger in deren ersten und zweiten Drittel im Spielaufbau zu stören, gelang den Nullachtern lange nicht so gut, wie sie sich das vorgestellt hatten. Doch nach dem Seitenwechsel und insbesondere in der Schlussphase gelang es dem FC 08 – auch dank gelungener Wechsel – das Zepter in die Hand zu nehmen. „Wenn man in der 86. Minute das 1:0 macht, ist immer ein bisschen Glück dabei“, musste Uhing anerkennen. Doch am Ende war der knappe Auswärtserfolg alles andere als unverdient.

Polster auf Abstiegsränge vergrößert

Trotz des Sieges verändert sich aus Villinger Sicht für den Moment tabellarisch nichts: Man bleibt Siebter. Doch zumindest vergrößert sich der Vorsprung auf die Relegationsplätze, der vor dem Spieltag noch sieben Punkte betragen hatte, nun auf neun Zähler. Dementsprechend erleichtert präsentierte sich Matthias Uhing: „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ein sehr wichtiger Sieg für uns!“

Statistik

FC Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Cernenchi, Garcia Stein, Riggenmann, Rautenberg, Boye (89. Schultis), Zimmermann, Gehring, Weizel, Ebel (89. Vanci). FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis (67. Glück), Derflinger (89. Ehmann), Tadic, Pfeifhofer (64. Y. Spät), Hug, Müller (74. Feißt), Albrecht (64. J. Spät), Liserra. Tor: 0:1 Derflinger (86.). Schiedsrichter: Raphael Kastner, Paul Bickel, Tobias Müller. Zuschauer: 200.