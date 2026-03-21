FC Denzlingen – FC 08 Villingen: Derflinger schießt Nullachter spät zum Auswärtssieg

Der FC 08 Villingen fährt beim Tabellenletzten in Denzlingen einen knappen Sieg ein. Erst in der 86. Minute lässt Christian Derflinger die Gäste mit dem Tor des Tages jubeln.
„Das Spiel war auf jeden Fall nicht Vergnügungssteuerpflichtig“, scherzte ein mit dem Auswärtssieg im Gepäck entsprechend gut gelaunter Matthias Uhing nach der Partie in Denzlingen. Denn die 200 Zuschauer im Einbollenstadion sahen eine über weite Strecken chancenarme und teilweise gar zähe Partie – in der die Gäste letztlich das besser Ende für sich hatten.