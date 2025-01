FC 08 Villingen zieht Zwischenbilanz: Doppelaufstieg hat den „Verein an seine Belastungsgrenzen gebracht“

Rund vier Wochen vor dem Re-Start in der Regionalliga Südwest ist die Situation – sportlich wie wirtschaftlich – beim FC 08 Villingen sehr angespannt. Die Verantwortlichen sind am Freitag mit einer Pressemitteilung in die Offensive gegangen, schildern darin die aktuelle Lage. Es ist das Ergebnis einer klaren internen Zwischenbilanz.In der Mitteilung heißt es: „Der FC 08 Villingen blickt auf ein Jahr zurück, das gleichermaßen von sportlichen Erfolgen wie großen Herausforderungen geprägt war. In der Winterpause zog der Traditionsverein Bilanz und richtet den Fokus auf die kommenden Monate, die im Zeichen der sportlichen Neuausrichtung und der wirtschaftlichen Konsolidierung stehen.“

Überdehnung durch Doppelaufstieg und schwerer Schicksalsschlag

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Der Doppelaufstieg unserer U21 in die Oberliga und unserer ersten Mannschaft in die Regionalliga hat den Verein überdehnt und an seine Belastungsgrenzen gebracht“, erklärt Finanzvorstand Reinhard Warrle.

Die Ursachen hierfür sind vielseitig. „Zum einen konnten wir aufgrund der sportlich schwierigen Situation von Anfang an nicht die Zuschauerzahlen erreichen, die wir uns erhofft hatten. Zum anderen haben uns die gestiegenden Kosten und die zusätzlichen Aufwendungen durch den Doppelaufstieg stark belastet.“, erläutert 08-Marketing-Vorstand Armin Distel.

Ein schwerer Schicksalsschlag traf den FC 08 im November, als Präsident Dieter W. Haller völlig überraschend verstarb. Als Integrationsfigur und wichtiger Sponsor hinterließ er eine große Lücke im Verein. „Der Tod von Dieter war ein harter Schlag für den Verein. Er hatte große Visionen, und sein Verlust trifft uns menschlich wie auch finanziell sehr hart. Das mussten wir erst einmal verarbeiten“, so Armin Distel weiter.

Sportliche und strukturelle Herausforderungen

Die erste Mannschaft zeigte in der Regionalliga zwar in einigen Spielen ihr Potenzial, konnte jedoch wichtige Schlüsselspiele aufgrund unglücklicher Spielverläufe nicht für sich entscheiden. Zusätzlich wurden die Mannschaft und das Trainerteam aufgrund von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen. Geschäftsführer Marcel Yahyaijan sieht die Probleme jedoch auch in einer unzureichenden Kaderplanung im Sommer begründet.

Finanzvorstand Reinhard Warrle sagt: „In einer Liga, in der fast alle Clubs unter professionellen Bedingungen arbeiten, standen wir von Anfang an vor großen Herausforderungen. Durch die Unstimmigkeiten im Vorstand in den vergangenen zwei Jahren gab es viel Unruhe und gestörte Prozesse im Verein. Dank der Rückkehr von Marcel Yahyaijan als Geschäftsführer konnten diese weitgehend behoben werden. Aber bei unserer zukünftigen Ausrichtung wird es entscheidend sein, den finanziellen Aspekt besonders im Blick zu behalten.“, erklärt Finanzvorstand Warrle.

Ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen sportlichen Neuausrichtung ist es, bei der Kaderplanung wieder verstärkt auf talentierte Spieler aus der eigenen Jugend und aus der Region zu setzen. Insbesondere soll auch die U21 wieder mit sehr jungen, talentierten Spielern besetzt werden.

Ungebrochener Kampfgeist

„Die gesammelten Erfahrungen aus der laufenden Saison sind wertvolle Bausteine für die Zukunft. Auch wenn der Klassenerhalt für beide Teams äußerst schwierig wird, werden wir bis zum Schluss nicht aufgeben. Die Teams werden in jedem Spiel alles geben, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen.“, betont Marcel Yahyaijan.

Und wie geht es im sportlichen Alltag weiter? An diesem Samstagvormittag bittet Coach Adam Adamos zur ersten Einheit des Jahres 2025. Dann wird er auch sehen, ob die Spieler die Hausaufgaben in Sachen Fitness in den vergangenen Wochen gemacht haben.