FC 08 Villingen U21: Bleibt Bruno doch, kommt ein weiterer Spielertrainer in den Friedengrund?

Nach elf Spielen ohne einen Punkt hat der FC 08 Villingen 2 mit dem 4:0 gegen den SV 08 Kuppenheim seine Durststrecke beendet und den dritten Sieg eingefahren.

Verbandsliga Spielertrainer Frederick Bruno freute sich riesig: „Es tut einfach gut, endlich wieder einmal gewonnen zu haben. Es war ein Spiel, in dem alles funktionierte. Wir haben so gleich unsere erste Chancen genutzt. Es freut mich, dass sich die Jungs für ihren Einsatz und die Geduld endlich belohnen konnten. Natürlich steigen wir ab, aber unser Ziel war und ist es, noch so viele Punkte wie möglich zu holen.“

„Spaß am Fußball“ Die Nullachter wollen den einen oder anderen Konkurrenten also noch ärgern. „Ja, die Kuppenheimer waren sehr enttäuscht. Jedoch haben wir in der Höhe verdient gewonnen“, lobte Bruno – wie Co-Trainer Bora Ikiz – „die schön herausgespielten Tore, die Laufbereitschaft sowie die Lust und den Spaß am Fußball“.

Nedzad Plavci zittert

Neben Villingen 2 droht nun vor allem dem SV Niederschopfheim der sofortige Wiederabstieg. Die Ortenauer haben 18 Punkte auf dem Konto, sind sieben Zähler vom rettenden Ufer entfernt hinter dem ESV Südstern Singen (25). Die Hohentwieler um den Ex-Nullachter Nedzad Plavci verloren die vergangenen sechs Partien.

Villingen spielt an den letzten beiden Spieltagen noch gegen Südstern und Niederschopfheim. „Wir werden da nichts herschenken“, verspricht Bruno. Kuppenheim (22) indes könnte die Niederlage in Villingen teuer zu stehen kommen - die Badener spielen im Keller nur noch gegen Singen.

Die Trainerfrage

Unterdessen soll es zeitnah Neuigkeiten zum kommenden Kader und in Sachen Trainerfrage geben. Dabei ist es möglich, dass Spielertrainer Frederick Bruno trotz seiner Aufgaben als Vorstand doch noch eine Runde in dieser Funktion an Bord bleibt.

„Es könnte sein, dass wir dazu noch einen weiteren Spielertrainer holen“, denkt dabei Sportchef Marcel Yahyaijan an einen Offensivmann.