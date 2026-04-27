FC 08 Villingen U21: Bleibt Bruno doch, kommt ein weiterer Spielertrainer in den Friedengrund?

Nach elf Spielen ohne einen Punkt hat der FC 08 Villingen 2 mit dem 4:0 gegen den SV 08 Kuppenheim seine Durststrecke beendet und den dritten Sieg eingefahren.
Verbandsliga Spielertrainer Frederick Bruno freute sich riesig: „Es tut einfach gut, endlich wieder einmal gewonnen zu haben. Es war ein Spiel, in dem alles funktionierte. Wir haben so gleich unsere erste Chancen genutzt. Es freut mich, dass sich die Jungs für ihren Einsatz und die Geduld endlich belohnen konnten. Natürlich steigen wir ab, aber unser Ziel war und ist es, noch so viele Punkte wie möglich zu holen.“