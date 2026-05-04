FC 08 Villingen U21: Abschied aus Verbandsliga – Chaos-Club aus Singen sucht den sechsten Coach

Still und leise hat sich der FC 08 Villingen 2 mit der zu erwarteten 0:3-Niederlage bei Tabellenführer FC Teningen nun offiziell in die Landesliga verabschiedet.
Verbandsliga Es war die 22. Saisonniederlage, die Spielertrainer Frederick Bruno schon mit dem Blick nach vorne entspannt analysierte. „Wir haben sehr viele junge Spieler eingesetzt. Einige U19-Talente spielten von Beginn an, weitere kamen von der Bank. Insgesamt war es ein guter Auftritt. Die Jungs haben gesehen, was sie gegen Spitzenteams dieser Klasse erwartet. Die Fehler, die wir gemacht haben, führten ihnen vor Augen, dass es noch ein weiter Weg in der Entwicklung ist, wenn sie aus der A-Jugend kommen und weiter nach oben wollen.“