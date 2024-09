FC 08 Villingen – SC Freiburg II: Wie Torschütze Mustafa Fatiras sein Debüt für den Regionalligisten sah

1 Innenverteidiger Mustafa Fatiras (rechts) trug erstmals das Trikot der 08-Regionalliga-Mannschaft. Foto: Roland Sigwart

„Musti hat heute seine Chance bekommen, hatte gute Trainingsleistungen gezeigt. Er konnte seinen Einsatz mit einem Tor krönen. Es ist aber ausdrücklich schade, dass wir nicht die drei Punkte mitnehmen konnten.“ Dies sagte Coach Mario Klotz über seinen Debütanten Mustafa Fatiras.









Link kopiert



Auf diese Chance hatte er lange gewartet, nun durfte Mustafa Fatiras am Samstag im Südbaden-Derby gegen den SC Freiburg II erstmals in der Regionalliga das schwarz-weiße 08-Trikot tragen. Lange sah es nach einem perfekten Debüt des Innenverteidigers aus, hatte Fatiras doch seine Farben nach 20 Minuten mit großem Willen nach einer Ecke von Ivo Colic mit 2:0 in Führung gebracht. Doch am Ende standen die Villinger beim 2:5 gegen die Bundesliga-Reserve mit leeren Händen da.