Es ist nach den Schneefällen am Donnerstag keine Überraschung mehr. Das für diesen Samstag angesetzte Regionalliga-Spiel des FC 08 Villingen gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist abgesagt. Auf dem Hauptrasen im Friedengrund liegt eine runde 15 Zentimeter hohe Schneedecke.

Klare Sache im Friedengrund

Die Platzkommission der Regionalliga Südwest war am Freitag um 12 Uhr vor Ort in der Villinger MS Technologie-Arena, um sich ein Bild von den Witterungs- und Platzverhältnissen zu machen. Dabei wurde festgestellt, dass eine Austragung des Regionalliga-Spiels des FC 08 Villingen gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz nicht möglich ist. Das Spiel wird verlegt.

„Die Regionalliga Südwest hat Fulda und dem FC 08 den Dienstag, 3. Dezember, als Ausweichtermin vorgeschlagen. Dieser Termin muss noch im Laufe des Freitagnachmittags final bestätigt werden“, sagt FC 08-Geschäftsführer Marcel Yahyaijan.

Für den FC 08 geht es somit am kommenden Samstag (30. November) im Regionalliga-Programm bei Eintracht Trier weiter. An der Mosel liegt momentan kein Schnee.

Weitere Absagen im Schwarzwald erwartet

Bei der Absage des Regionalliga-Spiels dürfte es im Fußball-Bezirk Schwarzwald am Wochenende nicht bleiben. Im weiteren Verlauf des Freitags dürfte es weitere Spielausfälle geben. Am Sonntag werden allerdings wieder in der Region bis zu 12 Grad plus erwartet. Wir werden weiter informieren.