FC 08 Villingen: RB Leipzig spielt im Friedengrund wohl gegen den FC Toulouse

1 Der Ex-Bremer Trainer Ole Werner (rechts) ist bei RB Leipzig nach einer enttäuschenden Bundesliga-Saison der neue Hoffnungsträger. Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, setzt auf eine Trendwende. Foto: Robert Michael/dpa Geplant ist das Spiel für Samstag, 26. Juli. Der FC 08 ist Gastgeber und hofft auf eine große Zuschauerkulisse. Doch haben die Franzosen den Vertrag noch nicht unterschrieben.







Bei der langen Suche nach einem hochkarätigen Testspielgegner in Villingen bahnt sich für RB Leipzig offenbar doch noch eine Lösung an. Im Rahmen des Trainingslagers im Öschberghof (23. bis 30. Juli) werden die Leipziger um ihren neuen Coach Ole Werner wohl am Samstag, 26. Juli (15.30 Uhr), gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse im Villinger Friedengrund antreten. Toulouse schloss die vergangene Saison in der französischen Eliteliga auf Rang 10 ab.