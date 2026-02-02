FC 08 Villingen Personalbeben: Der Torgarant geht – aber es gibt auch positive Aspekte

Der Torgarant geht – aber es gibt auch positive Aspekte

1 Marcel Sökler wird für den FC 08 nicht mehr jubeln: Der Top-Torjäger plant langfristig. Deshalb zieht es ihn nach Reutlingen. Foto: Marc Eich Mit Marcel Sökler verlässt der Top-Torjäger den FC 08. Parallel dazu sind dem Oberligisten personell gute Entscheidungen gelungen, meint Sportredakteur Michael Bundesmann.







Link kopiert



Das Personalbeben beim Oberligisten FC 08 Villingen an diesem Montag: Wenn der Top-Torjäger plötzlich geht, ist das keine gute Nachricht. Wenn man beide Seiten betrachtet, ist die Trennung aus finanziellen Gründen aber verständlich. Es ist für die 08-Fans ein trauriger Abschied von Marcel Sökler, der in zweieinhalb Jahren hervorragende Leistungen zeigte und eines der großen Gesichter der Mannschaft war.