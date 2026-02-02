FC 08 Villingen Personalbeben: Der Torgarant geht – aber es gibt auch positive Aspekte
Marcel Sökler wird für den FC 08 nicht mehr jubeln: Der Top-Torjäger plant langfristig. Deshalb zieht es ihn nach Reutlingen. Foto: Marc Eich

Mit Marcel Sökler verlässt der Top-Torjäger den FC 08. Parallel dazu sind dem Oberligisten personell gute Entscheidungen gelungen, meint Sportredakteur Michael Bundesmann.

Das Personalbeben beim Oberligisten FC 08 Villingen an diesem Montag: Wenn der Top-Torjäger plötzlich geht, ist das keine gute Nachricht. Wenn man beide Seiten betrachtet, ist die Trennung aus finanziellen Gründen aber verständlich. Es ist für die 08-Fans ein trauriger Abschied von Marcel Sökler, der in zweieinhalb Jahren hervorragende Leistungen zeigte und eines der großen Gesichter der Mannschaft war.

 

Die neuen Perspektiven

Doch in jedem Ende stecken auch wieder ein Anfang und neue Chancen. Parallel zum Abgang des großen Torjägers, dessen Vertrag im Sommer wahrscheinlich nicht mehr hätte verlängert werden können, sind den 08-Verantwortlichen drei positive Personalentscheidungen gelungen: Matthias Uhing zum Cheftrainer zu installieren, ist eine nur logische Entscheidung. Der Villinger ist ein sehr akribischer Arbeiter und hat einen positiven Draht zum Team.

Der erst 27-jährige Niedereschacher Nico Hug wird im Villinger Trikot darauf brennen, sich wieder für einen Profi-Job zu empfehlen. Und Marco Ehmann ist ein echter „Typ“, der in eine Führungsrolle schlüpfen kann. Der FC 08 hat sich an diesem Montag etwas verändert – aber es könnte daraus auch Positives entstehen.

 