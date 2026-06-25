FC 08 Villingen Oberliga: Nico Hug hat bereits einen neuen Job

Wohin es den Ex-Profi nun zieht. Beim FC 08 ging es mit einer weiteren Zusammenarbeit nicht mehr weiter. Der Niedereschacher hatte in der Rückrunde auch Verletzungspech.

Nico Hug (27) hat nach seinem Engagement beim FC 08 Villingen einen neuen Job gefunden. Der Niedereschacher wird nach sechs Jahren zu seinem Ausbildungsverein SC Freiburg zurückkehren und soll als sogenannter erfahrener „Stützspieler“ dem jungen Regionalliga-Team weiterhelfen.

Einige Wochen lang erschien es möglich, dass Nico Hug nach seinem Einstieg in der vergangenen Winterpause beim FC 08 noch bleibt, aber jetzt geht der Mittelfeldspieler doch einen neuen Weg und soll beim SC Freiburg II Verantwortung übernehmen.

Nico Hug hatte in der Rückrunde beim FC 08 auch etwas Verletzungspech, kam lediglich auf zehn Einsätze in der Oberliga. „Nico ist sportlich wie menschlich top. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagt 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan.

Schon in der Vorbereitung beim SCF II

Der Niedereschacher ist an diesem Mittwoch mit dem SC Freiburg II in die Vorbereitung gestartet.

Der 27-Jährige kam 2013 vom SV Zimmern in die Freiburger Fußballschule. Nach vier Spielzeiten im Juniorenbereich sowie drei Saisons in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg wechselte er 2020 zum FC Vaduz in die höchste Schweizer Spielklasse. Anschließend war er von 2022 bis 2024 für den Halleschen FC in der 3. Liga sowie eine Saison für die VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost aktiv. Im Februar 2026 wechselte Nico Hug zum FC 08 Villingen. Im Grunde genommen war aber klar gewesen, dass NIco Hug seine Profikarriere noch nicht beenden wollte.

„Mit Nico bekommen wir einen Spieler, der der Mannschaft sofort Stabilität und Struktur geben kann“, wird Martin Schweizer, Sportlicher Leiter der Freiburger Fußballschule, auf der Homepage des Sportclubs zitiert.